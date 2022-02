Choque en cadena de Bomberos bonaerenses que viajaban a Corrientes a combatir los incendios

La caravana de un grupo de unidades de Bomberos Voluntarios bonaerenses que estaban llegando a la ciudad correntina de Santo Tomé para sumarse a los equipos que combaten los gigantescos incendios forestales que se desarrollan en la provincia de Corrientes, sufrió un accidente.

Como consecuencia del humo que invadía la ruta, una de las unidades que encabezaba la caravana disminuyó la velocidad y fue embestida por la que le secundaba y así sucesivamente.

Afortunadamente no hubo heridos, aunque algunos Bomberos fueron derivados a un Hospital cercano para su revisión médica, no obstante adelantar que solamente presentaban lesiones leves que no revestían gravedad.