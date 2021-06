El Chino Maidana le respondió a Yao Cabrera ¿Aceptó la pelea?

El pasado domingo, el boxeador Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul pelearon tras una apuesta que fue un verdadero furor.

Luego de finalizada esta pelea, el youtuber Yao Cabrera desafió a Marcos “Chino” Maidana a una pelea de boxeo. Tras un mensaje en sus redes sociales, invitó al Chino a una pelea, con un tono provocador.

“Chicos, ¡quieren una pelea de verdad? Reto al Chino Maidana y me voy. Acá, cara a cara con é. Si pierdo me voy de la Argentina para siempre. Y Chino Maidana, ¿te la bancás o no?”, publicó el youtuber a la espera de una respuesta.

¿Qué respondió el boxeador?

En el día de ayer, esa respuesta llegó. El glorioso boxeador argentino le respondió a su reto: “Che, vos, ¿Cómo es que se llama, Yoyo? (le pregunta a su hijo). Yao Caver…, mira, yo no peleo con amateurs ni con pel…, pero a vos te voy a fajar para que te vayas del país“, respondió el Chino Maidana en un video publicado por su hijo Yoyo, conocido en internet como Rufus.

Si no lo mata el, lo mato yo je pic.twitter.com/hkg2gytoRW — Rufus (@Marcosmaida1) June 8, 2021

En el video agrega un mensaje que dice: “Si no lo mata él, lo mato yo, je. Por las dudas, yo no trabajo con esos personajes, solo estoy como ustedes que quieren que lo cague a palos. Y si no lo hace él, lo hago yo, Rufus, o más conocido como Yoyo Maidana, el hijo del Chino”.

Yao Cabrera en redes

Ni bien llegó el ideo del Chino Maidana, Yao Cabrera lo tomó como una aceptación a su reto: “Acaba de aceptarme la pelea el Chino Maidana. Si él gana, me voy de Argentina para siempre“, escribió.