Chau a los programas de fomento al consumo: Milei planea terminar con “Ahora 12” y “Precios Justos”

El programa de financiamiento al consumo “Ahora 12” llegaría a su fin con el nuevo gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre.

A partir del 31 de enero, “es una decisión que al vencimiento de cada programa no se renueve“, dijeron fuentes cercanas a Javier Milei.

Esta medida incluye el programa “Precios Justos”. De hecho, Javier Milei manifestó, reiteradas veces, que no está de acuerdo con programas que distorsionen los valores del mercado.

En los bancos todavía no recibieron ninguna comunicación oficial, pero reconocieron que la medida no los sorprendería: “Si nos cancelan el programa, no pasa nada; incluso, mejor“.

Y remarcaron: “Hoy no da pérdida, como en otros momentos. Lo habíamos logrado equilibrar, pero tampoco nos genera ganancia. La verdad es que es una barbaridad subsidiar de esa manera a los comercios porque no ni siquiera llega al consumidor. Aumentan antes los precios“.