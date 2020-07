Chascomús: Venden la casa donde vivió Raúl Alfonsín que fue convertida en hotel

La caída de la actividad turística como consecuencia de la pandemia de coronavirus ha provocado en Chascomús que los dueños de “La Casona Hotel” hayan decidido poner en venta el establecimiento que funciona en una de las viviendas que fuera del ex Presidente Raúl Alfonsín.

“La situación es difícil y teníamos que tomar una decisión”, admitieron en su página de Facebook.

El inmueble se halla ubicado en calle Lavalle al 227 de Chascomús y en ella vivió Raúl Alfonsín desde 1957 a 1972.

“Sí… vendemos La Casona, esta increíble casa, con tanta historia, hogar de una de las personas más emblemáticas de nuestro país, cuna de la historia argentina, patrimonio histórico sin dudas. Cuantas anécdotas vividas, cuantos huéspedes, cuantos de ustedes estuvieron disfrutando de su tranquilidad, de sus increíbles espacios y ojalá de nuestra compañía”, comienza el texto que los dueños, Matías Andia y Lucrecia Barnetch, publicaron en la red social.

Matías, el dueño de La Casona, admitió en declaraciones a Infobae que “estamos tristes, pero desde marzo no tenemos ingresos y suponemos que, como este rubro nunca se habilitó, será el último en volver a trabajar”. “Si bien era algo que veníamos barajando -continúa- la cuarentena agravó la situación porque desde hace 5 meses no trabajamos y hoy es imposible saber cuándo vamos a volver. Quizás para el verano, pero aún así cada mes es pérdida y no ya no podemos seguir costeando los gastos”.

La casa tiene 430 metros cuadrados cubiertos, ocho ambientes y una cochera. Nunca fue considerado patrimonio histórico nacional ni provincial. Recién en 2010 -un año después de la muerte del expresidente- fue declarado como “Edificio de Valor Patrimonial” por la Ordenanza Municipal nº 4290/10. Esto implica que su fachada no puede modificarse por ser parte del casco histórico de la ciudad.

El lugar nació como hotel, ya que desde el año 1910 fue “el hospedaje de los hermanos Cervera”, originarios del Port de la Selva en el norte de España. Muchos años después la compra el futuro presidente como vivienda familiar y decide venderla cuando sus hijos ya estaban crecidos y la casa le quedaba enorme solo para él y su esposa. Una placa en la entrada recuerda su paso por La Casona.

Para los dueños, “fueron 3 inolvidables años, aprendiendo día a día, realizando este nuestro sueño. Disfrutamos cada desayuno, cada charla, cada huésped que venía era una historia, una experiencia y una nueva anécdota en nuestras vidas. La Casona se vende, ojalá quien la compre la valore tanto como nosotros, esta casa siempre será la casa donde vivió Raul Alfonsin y funcionó como hotel, ojalá hayamos dejado una pequeña huella!”.

“La situación es difícil y teníamos que tomar una decisión, creemos que es lo mejor en este momento y queríamos compartirlo con ustedes. Les pedimos si pueden ayudar a difundirlo, como tantas personas hoy, tenemos que dejar nuestro sueño, pero sin amargos, por que disfrutamos cada paso, cada momento!”, finaliza el texto publicado en Facebook por los dueños de La Casona.

El sitio de compraventa de inmuebles Argenprop tiene a la casa en su listado. ¿El precio? 380.000 dólares. Comentan allí: “Que contar de dicho inmueble…… Para los chascomunenses es el lugar con el que se lo identifico al Dr. Alfonsín y su familia por largo tiempo, donde Raúl y Lorenza criaban a sus hijos, en épocas que el ex presidente comenzaba a ganar reconocimiento nacional, y atendía su despacho de abogacía, un lugar cargado de historias y anécdotas trascendentes para la nación, como reuniones con el Dr. Arturo Illia y Ricardo Balbín”. “La casona de 108 años, a metros de la Catedral, se encuentra en perfecto estado, sus aberturas, pisos, techos, aljibe, frente, etc. Digna de ver!”, afirman.