Chascomús: vecinos irrumpen en sesión del Concejo Deliberante tras no recibir respuestas

Días atrás, InfoZona dio cuenta de la cobertura de una noticia sobre la muerte de un vecino de la ciudad de Chascomús quien, tras sufrir un Infarto, fue asistido por una ambulancia que no poseía los insumos para la atención necesaria. Situación que fue puesta en conocimiento por la Doctora Érica González, sobrina del paciente fallecido.

Fue la misma profesional quien había advertido de la irregularidad en la atención de urgencias del Hospital Municipal “San Vicente de Paul”. Ya que se encontraba con su tío convaleciente y realizó las llamadas al nosocomio local.

Foto: El Cronista

Pero este no fue el único motivo de la concentración y movilización que tuvo lugar el día de ayer. En efecto, vecinos y familiares del tío de la médica, pero también familiares de otros pacientes fallecidos, se movilizaron bajo la consigna de “movilización por los caídos y la salud como un derecho”.

Pero este no fue el único motivo de la movilización. En referencia a la consigna de la convocatoria, las hijas de la Sra. Sandra Sosa, quien falleció el 9 de julio, por situaciones irregulares no saben a ciencia cierta si el cuerpo cremado pertenecía a su progenitora. Las hijas de la señora fallecida llegaron a ingresar al nosocomio local con el objetivo de ser atendidas.

Irrupción en el Concejo Deliberante local

Sin respuestas, los presentes movilizaron a pie y en vehículos por Av. Lastra, Libres del Sur y calle Belgrano. Se mantuvieron unos minutos fuera del Palacio Municipal, sin ser atendidos, por lo cual se dirigieron a las inmediaciones del Teatro Municipal Brazzola donde estaba sesionando el Honorable Concejo Deliberante (HCD).

Foto: El Cronista

Tras aplausos en exigencia de justicia, salud como derecho humano y respuestas, los vecinos ingresaron a las instalaciones del teatro e irrumpieron la novena sesión ordinaria. “Como nadie se acercó, tomamos la iniciativa por impulso y dolor e ingresamos”, mencionó la Dra. González.

Situación desgarradora

En ese momento, Elizabeth Ruiz, hija de Sandra Sosa, subió hasta el escenario donde se encontraban ubicados el presidente del HCD junto con el secretario, y con su propia voz relató lo sucedido con su madre ante los y las concejales de los diferentes bloques políticos.

Fue la Doctora Érica González quien relató la situación de la cremación, sin saber hasta el momento si las cenizas que yacen consigo son de su madre.

Foto: El Cronista

“Se le dio el informe de que murió el 10 de julio a las 7am, pero el certificado decía otro horario y el día anterior. Se comunicó con ella el médico que le dio el informe, pero no le pudo dar una explicación si es la mamá o no, porque ella no la pudo ver”, expuso la Dra. González, debido al contexto actual.

La gran pregunta hecha por la propia hija fue “qué cuerpo me dieron. A mi mamá la cremé el lunes. Una vez que el cuerpo esta cremado no puedo hacerle el ADN. Pido una respuesta sencilla para poder estar tranquila, quiero saber si a quien tengo a mi casa es mi mamá”.

Acciones

Luego de las exposiciones de las vecinas que manifestaron los hechos ocurridos donde perdieron familiares, una vez afuera y tras varios minutos, concejales de los cuatro bloques políticos se acercaron para dar la posibilidad de que la familia Sosa-Ruiz pudiera mantener una reunión con el ejecutivo municipal.

Por su parte, consultada la Dra. González si se logró concretar audiencia con el municipio, respondió que no han obtenido respuesta y por lo cual, a través del abogado, Miguel Otegui, realizarán dos procedimientos, uno penal por abandono de persona y civil por daños.

Mientras que a la familia Sosa-Ruiz un abogado les guiará para llegar a respuestas concretas, donde no se descarta una denuncia penal por retención de pruebas debido a que hace dos semanas la vecina Elizabeth realizó una nota por pedido de historia clínica de su madre.

En cuanto a la posibilidad de unaintervención judicial en el hospital municipal, la Dra. Erica González dijo que aun no se ha iniciado. “Las historias clínicas están hechas en papel, es muy fácil romper una hoja y volver a escribirla. Es necesario para rever casos”, sostuvo.