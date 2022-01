Chascomús: Una mujer herida tras fuerte accidente entre camioneta y moto

En horas próximas al mediodía de este Miércoles 12 se produjo un fuerte accidente entre una camioneta marca Chevrolet y una moto marca Honda en la intersección de las calles Julián Quintaba y Maipú de la ciudad de Chascomús.

Informó FM Amistad que la camioneta era conducida por un masculino que resultó ileso mientras que en el rodado de menor porte circulaban dos mujeres mayores de edad.

Asimismo, agregaron que la conductora del motovehículo no sufrió lesiones pero no corrió la misma suerte su acompañante quien recibió un fuerte golpe en su cabeza siendo trasladada en una primera instancia al Hospital Municipal “San Vicente de Paul” y posteriormente derivada a la UPA Trauma de Lezama atento que el tomógrafo del nosocomio chascomunense no está en funcionamiento.

Trabajaron en el lugar del hecho personal de Emergencias Médicas y personal de la Estación de Policía Comunal de Chascomús.-

Foto: FM Amistad