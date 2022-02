Chascomús: Se prohibirá la venta de nafta a motociclistas sin casco

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires lanzó en el año 2012, entre otras medidas, el programa “Sin Casco no hay Nafta” con el objeto de que los expendedores de combustibles, se comprometan a no suministrar nafta a aquellos conductores de motos en caso de que estos o sus acompañantes, no usen el casco reglamentario.

El objetivo del programa es generar conciencia en los conductores debido a que, según diferentes estudios, entre el 80 y el 90 por ciento de las muertes o lesiones graves se producen por no usar casco.

En tal sentido, funcionarios de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Chascomús afirmaron en declaraciones al canal local Somos Chascomús que en dicho distrito bonaerense se implementará tal disposición con el propósito de promover el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en la normativa de tránsito provincial, referidas a los conductores de motocicletas, ciclomotores, triciclos y cuatriciclos, y sus acompañantes.

Por ello, en los próximos días se exigirá en todas las estaciones de servicio de Chascomús el uso del casco a los motociclistas que concurran a reabastecerse de combustible en caso contrario el expendio no se llevará a cabo.

Se asegura que tal medida contribuiría a mejorar la seguridad personal y colectiva de los que conducen motocicletas como de sus acompañantes.