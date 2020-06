Chascomús: Quejas de vecinos por la clausura de un camino rural

Una vecina de Chascomús, publicó muy indignada una carta abierta dirigida al Intendente de ese distrito, Javier Gastón por haber clausurado uno de los ingresos a la ciudad desde el paraje rural Manantiales.

El camino clausurado es muy utilizado no solamente por los vecinos de dicho paraje sino también por los residentes del Barrio Parque Girado, entre otros, por lo cual mantenerlo transitable es esencial para muchas personas que a diario lo utilizan.

Mariela Zozaya escribió en su cuenta de la red social Facebook:

"Javier CHAPA Gastón me parece fantástico que controlen los accesos de entrada a nuestra querida ciudad, pero me parece pésimo que bloqueen un camino rural, altamente transitado, como es el camino a MANANTIALES. ¿Alguien pensó que están dejando a las personas que viven en esa zona rural incomunicadas en forma directa con la ciudad? Creo que amerita otro tipo de control en este tipo de caminos y no limitarse a poner montículos de tierra o tambores con cinta.

Mis padres, mayores de 70 años, que vinieron ayer a la ciudad a buscar provisiones y medicamentos al volver hoy al campo se encontraron con este bloqueo, el cual los obligó a volver a la ciudad, ir a la ruta y tomar otro camino alternativo más largo y riesgoso que el directo que utilizaron siempre.

¿Podrían reveer el tema!? - finaliza la misiva de la chascomunense que aún espera una respuesta del Ejecutivo Municipal.

Cabe señalar que las personas que deban transitar hacia Manantiales y al estar clausurado este camino, deben circular por la Autovía 2 hasta el kilómetro 129 y acceder a otro camino rural sobre mano derecha.

Foto: Mariela Zozaya