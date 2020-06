Chascomús: Por la cuarentena volvieron los cisnes de cuello negro a la laguna

En los últimos tiempos se ha observado que aparecen imágenes de animales en sitios donde no solía ser frecuente su presencia, dado que por la cuarentena hay menos gente en la calle. Según los expertos, estos avistajes son más esperables porque el ambiente está teniendo un respiro por el aislamiento para evitar la propagación del coronavirus.

Por la cuarentena, hay más espacio para que los animales exploren tranquilos y más apariciones que sorprenden, pero que en realidad tienen su lógica. No debería asombrar entonces que aparezca una garza en Vicente López, carpinchos en Necochea, ciervos de los pantanos en las islas del Delta o un lobo marino en un canal de Lezama, porque están en su hábitat natural.

En las últimas horas se viralizaron fotografías publicadas por Vida Silvestre Autóctona Chascomús de una gran cantidad de cisnes de cuello negro en la emblemática laguna de la citada ciudad bonaerense.

"....que estos cisnes se sigan quedando en esta querida laguna también depende en parte de nosotro/as. Me pregunto…. Qué podemos hacer para que estas y más aves vuelvan a vivir felices en esta región, y que no se vayan volando en cuanto salgamos todos del aislamiento? ¿Qué podemos hacer?" refiere el posteo efectuado en las redes sociales.

"Cuando nos acerquemos a observarlas hagamoslo en silencio, lentamente… para no asustarlas… para que confíen en que con nuestra presencia no corren ningún riesgo. Que no hay nada de qué temer… Piensen que están porque durante estos meses no estuvimos circulando." -agregó la mencionada Fundación.

¿No tendríamos, nosotros y nosotras, una mejor calidad de vida si estos seres maravillosos deciden quedarse cerca nuestro y no volver a irse nunca más? -finalizó-

Un experto indicó a INFOZONA que los animales están ocupando el espacio que siempre fue suyo y que los humanos les arrebatamos