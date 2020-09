Chascomús: Pedrito ya está recibiendo atención médica en el Hospital Garrahan

Desde las primeras horas de la tarde de este miércoles 2, el niño Pedrito Perona se halla recibiendo la atención médica especializada en el Hospital Garrahan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El niño chascomunense se encuentra internado en estado sumamente crítico con tumor cerebral no operable y su derivación desde el Hospital de Niños de La Plata debió concretarse en la víspera pero no pudo efectuarse por la burocracia que no agilizó los trámites para concretar su ingreso en el nosocomio porteño para recibir un tratamiento de mayor complejidad.

Su padre, el periodista Alfredo Perona solicitó que no cesen las cadenas de oración que se han originado en toda la región pidiendo por el milagro que necesita Pedrito.