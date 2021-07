Chascomús: médica denunció la atención de emergencias del hospital

Érica González es médica, fue Directora del Hospital local y ha sido convocada por el Ministerio de Salud de la Nación integrando, durante la pandemia de coronavirus, un equipo capacitando a profesionales en diferentes provincias.

Durante la jornada del día jueves 8 de julio, realizó dos llamados al número de emergencia 107 para atender a un tío suyo que estaba sufriendo un infarto. La ambulancia acudió sin los insumos necesarios para atender a su tío que finalmente falleció en sus brazos.

La denuncia sobre la deficiente situación del sistema de salud local para atender emergencias se hizo pública, a través de la redes sociales.

El siguiente es el texto publicado por la Dra. Erica González en las redes sociales.

“¿Qué pasa con el sistema de salud de la ciudad de Chascomús? ¡Acaso la vida de la gente no importa! Ayer me toco muy de cerca ver cómo mi tío se murió en mis manos, ¿en un rato o mañana a quien le tocará? ¡Nuestra comunidad está librada a la suerte! Un sistema de emergencias ineficaz, ambulancias desprovistas de insumos para atender emergencias y personal de salud que sale a enfrentar situaciones sin herramientas de trabajo, y como consecuencia se perdió una vida de ¡solo 59 años de edad!”.

“Yo siendo médica con experiencia en emergencias y terapia intensiva no pude hacer nada porque no tenía ni drogas, ni oxígeno, ni nada de lo básico para reanimar a una persona cuando, ya había advertido la gravedad de la situación, y que insumos debían traer en la ambulancia para poder reanimar al paciente, que estaba en paro y yo estaba realizando los maniobras básicas de reanimación”.

“¡El personal acudió tras 2 llamados al 107 sin materiales! ¡1 sólo suero! ¡Sin oxígeno! ¡El desfibrilador de la ambulancia sin saber si andaba! ¡Sin medicación para administrar! Tuve que intubar a mío tío y sujetar el tubo orotraqueal, con un cordón que encontramos en la habitación de su domicilio, ¡sus hijas tuvieron que colaborar y presenciar todo esa escena horrible y pasar por una situación que no deberían haberla experimentado! ¿Dónde están las autoridades a cargo de la guardia? ¿Del hospital? Le mande audios al Director del Hospital que los escucho y no fue capaz de contestar, llame a la Secretaria de Salud y tampoco obtuve respuesta. Yo se que los empleados trabajan con miedo a ser despedidos, ¡pero esto no puede, debe ni va a quedar así”.

Finalmente, la médica ha asegurado, en declaraciones, que no va a parar hasta que se haga justicia, resaltando que este no ha sido el único caso que ha sucedido con pérdida de vidas por situaciones que no deberían suceder y que entiende, tras la viralización, que la comunidad considera a la salud como una de las prioridades que deben tenerse en cuenta.