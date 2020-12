Chascomús: la comunidad católica se une en oración por la defensa de la vida no nacida

Adhiriendo a la Jornada de Ayuno y Oración convocada por los Obispos argentinos.

La comunidad católica de Chascomús, sede Episcopal de la Diócesis con el mismo nombre, convoca para el 28 de Diciembre a una Jornada de Ayuno y Oración en defensa de la vida no nacida. El encuentro será en la Iglesia Catedral Nuestra Señora de la Merced, comenzando con la Adoración Eucaristica continuada desde el mismo día 28 desde las 9:00 hs hasta el Martes 29 a las 19:00, cuando se dará lugar a una Santa Misa a modo de cierre.

Cabe destacar que la Diócesis de Chascomús, guiada por Monseñor Carlos Malfa, Secretario General de CEA (Conferencia Episcopal Argentina) viene adhiriendo a las jornadas nacionales y movilizaciones convocadas por la Iglesia Católica.

En su mensaje navideño, el Obispo Diocesano destacó: “debe ser claro para todos que el aborto no es un tema religioso, lo que nos une entrañablemente con todos los hombres y mujeres de buena voluntad que no profesan ninguna fe pero asumen inequívocamente la defensa de la vida no nacida“.

En este sentido, el Sábado 26 de diciembre, la Comisión Ejecutiva de la CEA, integrada por el Obispo de Chascomús y en nombre de todos los obispos, visitará a la Virgen de Luján, patrona del pueblo argentino. En la basílica, celebrarán la Eucaristía a las 10 y será transmitida a través de las redes sociales.

Por otra parte, el domingo 27 de diciembre, en el marco de la fiesta de la Sagrada Familia, se celebrarán misas en las catedrales y parroquias de todo el país, para pedir especialmente por la vida naciente.

El lunes 28 de diciembre, solemnidad de los mártires Santos Inocentes, los obispos argentinos convocan a todo el Pueblo de Dios a una Jornada de Ayuno y Oración, concluyendo con la celebración de la misa por esa intención. En Chascomús tendrá una jornada extendida de adoración eucarística en la Iglesia Catedral.