Chascomús: Juntan firmas para que propietarios no residentes puedan ingresar a la ciudad

Un grupo de vecinos que poseen viviendas en la ciudad de Chascomús pero que en su DNI no tienen domicilio en la localidad, han lanzado una convocatoria para que el Municipio establezca un protocolo con el propósito de ingresar a sus respectivas propiedades.

La campaña se efectuó mediante la plataforma Change.org ya cuenta con unas 400 firmas y está dirigida al Intendente local Javier Gastón. La misma expresa lo siguiente:

"Así como sucede en el Partido de la Costa, y como en otras localidades, en donde los propietarios no residentes, se les niega el acceso a sus respectivos inmuebles, y ante la mirada indistinta de los intendentes con respecto a robos, y tomas de viviendas, solicitamos se permita ingresar a todos los dueños a sus propiedades, para revisar, reparar, etc… con los protocolos ya establecidos por el Gobierno que son de publico conocimiento (distancia social / lavado de manos / uso de tapabocas / etc…).

No puede ser que después de mas de 5 meses no podamos hacer uso de nuestras viviendas, y el estado no se haga cargo de la seguridad."

Aclararon que desde el inicio de la pandemia no pueden acceder a sus inmuebles, hallándose preocupados por el estado edilicio y temiendo, incluso, que los mismos puedan ser usurpados.

Transcurridos más de 5 meses, requieren del Ejecutivo Municipal de Chascomús una respuesta satisfactoria a su petitorio.-