Chascomús: Juicio contra el Municipio luego que la barredora chocara dos autos estacionados

El vecino de la ciudad bonaerense de Chascomús, Matías Braceras dio cuenta a través de sus redes sociales que el día 7 de abril del corriente año, la unidad barredora municipal chocó su camioneta que estaba estacionada sobre calle Belgrano y pese a los reclamos formulados, hasta el presente desde el Municipio no se le ha brindado solución alguna.

Ante la falta de respuestas concretas y en virtud del daño causado, Braceras ha decidido iniciar acciones legales contra el Municipio.

Asimismo hizo público el video del momento que el vehículo municipal choca fuertemente contra su camioneta y empuja varios metros a otro vehículo estacionado adelante.

El chascomunense se expresó de la siguiente manera:

"Queridos vecinos de Chascomús.

Después de haber dejado pasar mucho tiempo quería tomarme unos minutos para contarles el momento que me tocó atravesar hace más de cinco meses.

El día 7 de abril, me levanté como todos los días para ir a trabajar y me encuentro con que mi camioneta había sido chocada en el lado trasero derecho a la altura del faro. Cuando me di cuenta que el impacto había sido tan grande como para correr la camioneta más de 2.35 mts. Supuse que algo de gran porte había sido lo que ocasionó semejante golpe, ya que al mirar la parte delantera de la misma me di cuenta que también había sido dañada por embestir al auto que estaba adelante. Luego de eso al revisar las cámaras de seguridad me doy cuenta que el responsable de dicha colisión había sido el camión denominado barredora, propiedad de la municipalidad de Chascomús.

Dicha colisión se ocasionó el día 7 de abril y desde ese momento estoy esperando que alguien de la municipalidad se presente en mi domicilio para darme explicaciones. Hoy decidí compartirlo en las redes sociales para que se den cuenta de la falta de responsabilidad con la que actúa el municipio ante un siniestro que ocasionó un daño tan grande a mi vehículo. La falta de compromiso y seriedad que carece aquella persona responsable de tal situación es tan igual a la falta de responsabilidad de quien controla al personal que maneja ese vehículo. Desde aquel día estoy esperando que hagan las cosas como corresponde, pero hay algo que ocultan porque el seguro de ellos todavía no se hizo cargo. Dando explicaciones que justo hubo un cambio de seguro en ese momento, etc etc Creo que 5 meses es suficiente espera.

Aquí les voy a compartir el video y las fotos de lo que hicieron y nadie se hizo cargo.! Mañana mismo me encargaré de iniciar las acciones legales correspondientes por daños y perjuicios

Solo deseo que nadie tenga que pasar por esto."

Mirá el video