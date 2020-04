En las últimas horas se intensificaron los controles en los accesos a la ciudad de Chascomús, en vísperas de los feriados por Semana Santa, para evitar que ingresen personas con fines turísticos.

“A toda persona que no pueda demostrar su domicilio en Chascomús y que su ingreso no esté justificado no se le permitirá el acceso a la ciudad" afirmaron autoridades del Municipio local.

También se solicitarán los permisos de circulación y con quienes no lo posean serán inflexibles, señalaron

A su vez destacaron que a pesar de que los alojamientos y hospedajes para turistas se encuentran cerrados, se realizará una recorrida para fiscalizar que se cumpla esta norma.

Por su parte, Lucas Funes, secretario de Seguridad Ciudadana, agregó que “Mantendremos los controles posteriores a las 14 hs para que los comercios respeten el horario fijado, al igual que observaremos que permanezcan abiertos quienes están habilitados por los decretos nacionales y municipales.

Les recordamos a los vecinos que deben salir de sus casas solamente para comprar los productos o alimentos esenciales para su familia”.

En el marco de los cuidados a tomar al momento de salir a la calle, el Secretario recordó también la prohibición de circulación de más de una persona por vehículo.