Chascomús: Emotiva despedida a un médico del Hospital que se jubiló

Días pasados se tomó conocimiento en la comunidad de Chascomús que el Dr. Marcelo Giacobone habíase acogido a los beneficios de la jubilación y por ende dejaba de prestar servicio en el Hospital Municipal de Chascomús, donde ejercía desde hace 35 años.

Allegados al médico chascomunense, afirmaron que su intención era continuar en el nosocomio pero las autoridades de la Secretaría de Salud Municipal decidieron lo contrario.

No obstante, continuará ejerciendo su especialidad de médico ecografista en el Hospital Municipal de Lezama, del cual fue Director en la década del ´90 y en un consultorio privado de su ciudad natal.

En la mañana de este miércoles y con la excusa de realizar un trámite impostergable, lo convocaron desde el Hospital "San Vicente de Paul" de Chascomús y allí lo estaban esperando sus colegas médicos, enfermeros, ambulancistas, y demás compañeros de trabajo para despedirlo con un fuerte aplauso, emocionando visiblemente a Giacobone, quien, trató de evitarlo, pero no pudo contener que alguna lágrima corriera por su rostro.

Días pasados, sus familiares al dar cuenta de la novedad, lo reflejaban en las redes sociales de la siguiente manera:

"Bueno, ahora me toca despedirte a vos Marcelo Giacobone. 35 años dedicados a este Hospital de Chascomús.

Siempre a disposición cuando tu profesión y compromiso se requería…de hecho desde que arrancó la pandemia (168 días ininterrumpidos) y con 60 años te quedaste con las ecografías-guardias pasivas de 24 hs. del Hospital. (No había otro)

Pero en el medio de todo, te llamaron para decirte que llegó el momento de jubilarte. Sé, que NO era tu intención hacerlo.

Sé, que con un contrato podrías seguir trabajando donde tanto amás… con ese Gran Equipo de Trabajo que tenés y que tanto TE QUIEREN…

Pero NO es así. NO es la intención de esta Dirección/Gestión Conservarte (no tienen por qué hacerlo).

Mañana se reincorpora tu compañera y hoy será tu último día porque a pesar de todooooo nunca imaginaste, dejar a toda la ciudad sin servicio, sin guardias

TE VAS… por la PUERTA PRINCIPAL, con la Frente Alta y con la SATISFACCIÓN de "SIEMPRE" HABER CUMPLIDO y con el RESPETO DE LA GENTE QUE EN DEFINITIVA ES LO QUE MÁS IMPORTA….

Por supuesto el Dr. Giacobone seguirá atendiendo en su consultorio privado del SUIM como siempre. Y en el Hospital de Lezama (donde sin eXcusas te hicieron el contrato para continuar con tu profesión).

Nosotros, tu Familia ORGULLOSOS de vos…"