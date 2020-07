Chascomús: El Municipio presentó una denuncia para que se investigue que ocurrió en el Hogar "Santa María"

En la mañana de hoy, el Municipio de Chascomús presentó una la denuncia ante el Dr. Juan Pablo Curi, Fiscal Federal de Dolores, para que se investiguen los hechos ocurridos en el Hogar "Santa María" por la presunta comisión de los delitos tipificados en los arts. 202, 203 y 205 del Código Penal.

La denuncia tiene como fin que la justicia federal investigue si existió la comisión de algún delito en el ingreso de una persona que produjo el contagio de otras ocho en forma directa hasta el día de la fecha.

Si bien se constató que la mujer de 96 años que luego falleció, tenía dos estudios negativos para COVID resulta necesario que la justicia determine si se produjo el incumplimiento tanto de los protocolos sanitarios como de los Decretos de Necesidad y Urgencia que impedían la circulación hacia Chascomús de personas provenientes del AMBA no exceptuadas del ASPO o en su caso porqué no guardó la cuarentena en su domicilio particular como dispone la normativa municipal.

De esta manera la causa continuará en manos de la justicia hasta determinar qué responsabilidad existe y de quién o quiénes, en los hechos ocurridos que derivaron en el fallecimiento de vecinos y contagio de muchas personas de Chascomús.