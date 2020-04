El hotel Howard Johnson de Chascomús comenzará a funcionar como lugar de internación extra hospitalario durante la pandemia.

Los tres pisos de este espacio estarán destinados para pacientes de coronavirus con síntomas leves que no requieran internación y que por alguna condición especial no puedan hacer su aislamiento en su domicilio ya que no cuentan con habitaciones propias, conviven con grupos de riesgo o con niños que pueden ser futuros transmisores.

En el día de hoy se comenzaron a diagramar los protocolos de prevención, salud e higiene, como también los cuidados para el personal actual del hotel y para articular la logística diaria a implementar en las próximas semanas.

En las próximas horas se procederá al desmantelamiento de las habitaciones, para solamente contar con cama, mesa de luz y baño, como si fuera un hospital.

También se estableció la necesidad de contar con un espacio para el personal de salud que controle diariamente la evolución de los pacientes, y tenga para hacer el registro y control de los internados, así como también la alimentación durante la estadía.