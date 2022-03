Chascomús: La odisea que vive una niña en silla de ruedas para ir a la escuela

Josefina Pérez Galman es una niña de 12 años de Chascomús que padece quistes óseo aneurismáticos (QOA) en su columna y que cada vez que sale en su silla de ruedas hacia el colegio vive una odisea. Su familia reclama hace años por soluciones y no han recibido respuestas.

Josefina Pérez Galman

El equipo de INFOZONA entrevistó a Cecilia Silva, madre de Josefina, quien contó que una lesión en la médula en 2017 le produjo una paraplejia, y desde entonces, se encuentra en sillas de ruedas. “Desde ese momento vengo viendo lo difícil que es esta ciudad para una persona con discapacidad”, enfatiza Cecilia.

Josefina comenzó en 2022 el primer año de secundaria en la Escuela Corazón de María, a la que asiste desde jardín. “En agosto del año pasado solicitamos rampas y franjas asfálticas para que pueda ir a la escuela por sus propios medios, y nunca recibí respuesta”, afirmó Silva, y agregó: “La discapacidad está desamparada en Chascomús. Venimos reclamando por un consejo de discapacidad que dejó de funcionar en 2015. Supuestamente lo están terminando de armar”.

(Audio: Cecilia explica el recorrido que hace todos los días Josefina, y el que debería hacer en caso de que haya rampas. La joven debe realizar un tramo por el medio de la calle).

Por otra parte, la madre de la niña denuncia que en diciembre del año pasado su hija se cayó de la silla por el mal estado de una vereda y se golpeó su cabeza: “Terminamos en el hospital esa noche. Le hicieron placas y afortunadamente no fue nada grave”.

Sin embargo, mostró su indignación por la falta de respuestas por parte de la Municipalidad de Chascomús: “No puede ser que no pueda circular libremente o tengamos que atarla con un cinturón para que no se caiga. Está todo mal en lo que es discapacidad. Nadie se ocupa de nada”.

Por último, además del mal estado de las veredas, calles y la falta de rampas, Cecilia explicó la problemática que atraviesan cuando desean acudir a un evento municipal, principalmente por las malas ubicaciones para personas con discapacidad, y la desafortunada respuesta desde el municipio: “En los corsos infantiles los pusieron en una plataforma que no veía absolutamente nada. Fue una noche muy triste para Josefina. Hice los descargos y me decían que lo hice por estar en contra de la gestión. No estoy en contra. Lo único que reclamo es que se respeten los derechos de las personas con discapacidad y no sean dejados de lado“.

Finalmente, otro problema no menor que atraviesan las personas con discapacidad a la hora de movilizarse por Chascomús, es la falta de consideración de muchos ciudadanos que estacionan sus vehículos donde están las rampas. Por lo que a la problemática además se le suma la “falta de educación y de sanción“, afirman.