Chascomús: Grave denuncia contra el Hospital

Una grave denuncia contra el Hospital Municipal de Chascomús se hizo pública este domingo a través de las redes sociales.

El vecino de esa ciudad bonaerense, Juan Manuel Tristán quien se identificó con el DNI nº 27.882.557 dio cuenta de una irregular situación que padeció su abuela, la que se hallaba alojada en el Hogar de Ancianos local y tras presentar un cuadro de tos e insuficiencia respiratoria no recibió ni en tiempo ni en forma la atención médica adecuada por parte de la Guardia del nosocomio "San Vicente de Paul", según lo expresado por el chascomunense.

Tristán, detalló lo ocurrido de la siguiente manera:

"Hola a todos los vecinos de Chascomús, quería comunicarles que otra vez en nuestra ciudad ha ocurrido un hecho lamentable por parte de la guardia del hospital.

Lo sucedido fue que mí abuela que se encontraba en un hogar de ancianos presentó malestar respiratorio y mucha tos el día martes 7/7 a las 4 am de la madrugada. Desde el hogar se llamó a la guardia del hospital y nunca fueron a asistirla.

Por suerte la pudieron calmar las cuidadoras ya que al tener dificultad para respirar se asustaba y era peor, pero esa noche la pudieron controlar. Al día siguiente, a la mañana, le volvió a pasar, llamaron a la guardia y fue el mismo Jefe de Guardia a las 9 AM a atenderla el cual le recetó antibióticos y dijo que “estaba bárbara la abuela”.

Esa madrugada a las 4:08 horas mí abuela fallece de un paro cardiorespiratorio.

Estos fueron los hechos, pero a lo que voy es que lo lamentable es que a este doctor nunca se le ocurrió hacerle un hisopado de Covid a mí abuela al momento de verla con esa dificultad respiratoria, la cual es compatible con Covid y se encontraba en un hogar de ancianos corriendo riesgo los demás abuelos y personal.

Debería haberla llevado al hospital por PROTOCOLO e hisoparla.

Luego se habló con el doctor y logramos que le vaya a realizar el hisopado a la casa funeraria el día sábado a la mañana ya que a media mañana era la cremación, previo a esto nos dijo que según su criterio médico no ameritaba un hisopado a lo cual le hicimos entender que el PROTOCOLO así lo indica, así que estamos a la espera del resultado del análisis.

Con esto quiero decir que esta persona no le importa nada, y con respecto a los llamados a emergencias y que no mandan la ambulancia no tuvimos respuesta, es lamentable, ojalá no de positivo mí abuela porque se pudre todo por no hacer la cosas como el protocolo lo indica y que para eso están.

Todavía estamos esperando respuesta del jefe de guardia de por qué motivo nunca fue la ambulancia esa madrugada, si hubiese ido la ambulancia seguramente no estaríamos hablando de esto."

Juan Manuel Tristán

DNI 27882557

Se aguarda que en las próximas horas, desde la Secretaría de Salud del Municipio se brinde una aclaración a esta preocupante situación planteada.-