Chascomús: Cristian Ritondo visitó la ciudad y apoyó a Ramiro Ferrante

En su paso por Chascomús, el ex Ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, expresó que su presencia era para reafirmar la candidatura de Ramiro Ferrante en Chascomús y el Colo Santilli en la provincia.

Ritondo recorriendo Chascomús junto a Ramiro Ferrante

Consultado sobre cómo ve el tema seguridad actualmente en la provincia, el ex Ministro aseguro que “se ha dejado de dar las peleas contra el narcotráfico, los barras bravas y otras que en realidad significaron un retroceso en la materia, asegurando que los vecinos me lo dicen todos los días”. Al respecto, agregó que “con la decisión política que había que largar a los presos, volvieron los ladrones, los que encarcelamos por violentos, por vender drogas, volvieron los violadores y los homicidas. Se trata de estar del lado de los delincuentes o de la gente y nosotros estamos del lado de la gente”, afirmó Ritondo.

Además, el actual candidato a diputado, expresó que “una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos es la proliferación de la droga y los transas, porque los vecinos conocen la realidad que parece que hoy las autoridades no ven”.

En su paso por la ciudad, recordó también que “Ustedes se acuerdan cuando vinieron los fondos que envié a Chascomús y se hizo el Centro de Monitoreo nuevo… Hoy llegué, y la gente me dice que las cámaras no funcionan. Luego, miro los patrulleros, y son los mismos que entregué yo cuando era ministro. La política de seguridad no es un verso en la televisión. Siempre atendimos las necesidades de Chascomús y nunca nos fijamos en el color político de la ciudad”, indicó Ritondo acompañado de Ramiro Ferrante.