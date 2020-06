Chascomús: Confusión por diferencias en los informes oficiales sobre los casos de coronavirus

La difusión de los partes oficiales tanto del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires como de la Municipalidad de Chascomús en relación a los casos positivos de Coronavirus en dicha ciudad, no han hecho otra cosa que generar una fundada confusión y aumentar la preocupación entre la Comunidad.

Sucede que desde el portal oficial Sala de Situación, se informó en la noche de ayer que en Chascomús había cuatro casos positivos y siete pacientes recuperados, desde el Municipio se hizo saber que permanece un solo caso positivo y ocho recuperados.

Los vecinos de Chascomús, al observar una y otra información comenzaron a expresar sus dudas y preocupación a través de las redes sociales, toda vez que entre ambos partes oficiales no debería existir disparidad en la información.

Aunque desde el Municipio no se brindó información oficial al respecto como debiera haberlo efectuado para disipar las dudas, se presupone que los pacientes confirmados que han sido informados desde el Ministerio de Salud provincial corresponden a personas con domicilio en Chascomús pero con residencia habitual en otra localidad y con asistencia médica en la ciudad de residencia, es decir, tales pacientes no estarían en Chascomús.

Una vez más queda muy evidente que la información municipal chascomunense no logra estar a la altura de las circunstancias, quizás por no comprender los responsables de la misma que debe abordársela de manera integral y no desagregada del parte diario provincial a efectos de evitar las confusiones y preocupaciones que este tipo de situaciones provoca.-