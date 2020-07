Chascomús: Cerró una panadería por 2 casos positivos de coronavirus

En la noche del pasado sábado comenzaron a circular en la ciudad de Chascomús una serie de audios de Whatsapp, indicando que los dos locales de una conocida panadería y confitería continuaban abiertos al público a pesar que dos de sus empleados ya varios días atrás eran sospechosos de coronavirus y los hisopados habían arrojado resultado positivos.

En la víspera, los dos locales de la firma "Bon Palais" se mantuvieron cerrados y desde la empresa emitieron el siguiente comunicado:

“Hacemos este comunicado a causa de lo acontecido y queremos brindarles la cronología de los hechos. Hace unos días un empleado comenzó con fiebre e inmediatamente faltó y se aisló, a los pocos días el segundo de igual manera hizo lo mismo.

Al no mejorar el primero de ellos, y ante no ser hisopado por no ser considerarlo pertinente por el médico que lo asistió, desde nuestra parte, la patronal, solicitó los hisopados privados a ambos, y se contactó con especialistas de infectología para conocer los pasos a seguir.

Ninguno de ellos implicaba el cierre del local sólo aislar contactos estrechos hasta obtener los resultados y eso se hizo.

En esos días, se llevó a cabo una desinfección masiva de todas las áreas, en especial del área involucrada. Es importante aclarar que el lugar tuvo grandes reformas edilicias el año pasado por lo que cada sector está muy bien divido, de ahí el protocolo realizado y por ende, aislando a sus compañeros de área hasta los resultados.Dando dos de ellos positivos el sábado 25/7 se prosigue con el cierre de la sucursal.

Esperamos que las 23 familias que componen operativamente Bon Palais, se encuentren bien y que las 2 familias con casos positivos se recuperen prontamente.

A todos nuestros clientes, les decimos que desde que se fundó esta pequeña Pyme, se lo ha hecho de una manera sumamente responsable, con cariño, dedicación y constancia por ustedes y el oficio panaderil.”