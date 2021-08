Chascomús: Alertan sobre médico con antecedente penal que ejerce en el hospital

Durante la jornada del día sábado, se dio a conocer mediante una publicación en Facebook sobre un aviso emitido por una mujer de la ciudad de Berisso donde hizo mención a que un médico con antecedentes penales ejerce la profesión en el Hospital Municipal “San Vicente de Paul” de la ciudad de Chascomús.

Se trata de un comunicado escrito por Ana María Baban, madre de Nahiara Abigail Fernández, una pequeña de 9 años que falleció en julio del 2014 por un mal diagnostico en el Hospital “Mario Larrain” de la localidad de Berisso.

Desde la lamentable situación que vivió la familia, decidió luchar por la salud y mejoras en el hospital, además de alertar a distritos sobre el médico que atendió a la niña en la guardia de pediatría y no supo diagnosticarle una neumonía.

En este sentido, la publicación manifiesta: “¡Aviso importante para la comunidad de Chascomús! Néstor Darío Corazza está trabajando en el hospital municipal de Chascomús, aclaro lo de municipal porque a nivel provincial fue dada de baja su matrícula y de por vida”, por juicio penal.

Ante ello, en el comunicado alerta: “No dejen que haya más Nahiaras en manos de un adicto y cobarde como él. Voy a llevar personalmente las pruebas y espero hagan como el resto de los distritos que tomaron en cuenta todos sus antecedentes y no dudaron un minuto en apartarlo”.

“Todos merecemos atención digna -continúa- y nunca sabemos quién nos está por ‘atender’. Como que me llamo Ana María Baban que prometí seguirle los pasos hasta mi último día para que no haya más víctimas en manos de él y quienes lo encubren. Manden a quien quieran que miedo jamás les tuve ni les voy a tener, jamás me voy a callar hagan lo que hagan”, culmina el posteo en la red social.

Vecinos, pero sobre todo, familiares de Nahiara aguardan explicaciones y aclaraciones desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Chascomús