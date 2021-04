Chascomús: a 12 años de la muerte de Alfonsín vecinos y militantes lo recordaron

Durante la tarde del día miércoles 31 a las 18:00 hs , amigos, familiares y militantes recordaron a la figura de Raúl Alfonsín y su legado al cumplirse 12 años de su desaparición física. El homenaje consistió más en un recordatorio hablado entre los propios presentes, quienes al finalizar la jornada colocaron una ofrenda floral en el monumento que evoca al ex presidente y vecino de Chascomús.

En el recordatorio participaron amigos, familiares y militantes; quienes lo recordaron haciendo alusión a anécdotas, su aporte histórico en el momento difícil de la transición democrática iniciada en 1983 así como también comentarios sobre su rol y perfil como político.

Alusiones y recuerdos

En este sentido, hablaron la concejal Mariela Alfonsín, familiar del ex presidente, quien lo recordó desde el aporte histórico y la “sencillez de Raúl, que era algo que lo caracterizaba”.

La concejal además llamó a un ejercicio histórico sobre el aporte histórico de Alfonsín en pos de los Derechos Humanos, remarcando que “ya desde 1975, no sólo después, Raúl invitaba a muchos a conformar la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y muchos se habían negado. En ese momento Raúl ya presentaba Habeas Corpus por los desaparecidos”, concluyó Alfonsín.

También lo evocó su gran amigo Jorge Erregue quien lo recordó en su juventud, cuando el ex mandatario lo visitó en la universidad donde estudiaba y “nos motivaba desde el no seguir hombres sino ideas, para eso Raúl ya me había jorobado porque 10 años antes yo ya lo estaba siguiendo a él, su prédica y ejemplo”, bromeó y comentó el vecino para sintetizar que Alfonsín siempre tuvo las mismas ideas y convicciones. Emocionado, Erregue concluyó en que “a Alfonsín lo mencionan todos, pero nos hace falta más imitarlo”.

También lo recordó desde el aporte histórico el presidente de la Juventud Radical, la ex intendente Liliana Denot, y demás vecinos y amigos que se fueron acercando.