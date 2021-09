Chano lanzó una nueva canción y vuelve con un show en el Luna Park

El ex líder de Tan Biónica, Chano Moreno Charpentier, cumplió 40 años y reapareció con dos anuncios importantes: uno fue el lanzamiento del video de su nuevo tema “Quarentina” y el otro es su regreso a los escenarios.

Respecto a su nueva canción Chano contó: “Una nueva canción. Una nueva vida. Aislación, vigilancia y susto, pero que me encierren con vos. Ya no se siente el perfume de las flores de septiembre, ni la vecina me saluda más. Y hace 17 años que no paro de olvidarme y que no para de llover”, dice parte de la letra que compartió el cantante.

Chano en el Luna Park

El músico confirmó que el próximo 4 de noviembre dará un recital en el Estadio Luna Park. Esta información se dio a conocer en medio del tratamiento que realiza Chano para combatir sus adicciones, luego del episodio que atravesó con un policía que le disparó y terminó hospitalizado.

Vale recordar que en julio pasado, Chano se encontraba en su casa de la localidad de Exaltación de la Cruz cuando su madre, que estaba con él, pidió ayuda a una guardia psiquiátrica por el estado emocional en el que se encontraba su hijo. Al no poder manejar la situación, el profesional que lo atendió pidió intervención policial.

Luego de ese hecho, Chano fue intervenido en el Sanatorio Otamendi donde le realizaron una cirugía para extirparle parte del páncreas, el bazo y el riñón izquierdo y además le suturaron una perforación del colon. Allí permaneció 18 días internado antes de ser trasladado a una institución especializada en adicciones.

Escucha “Quarentina” – Chano