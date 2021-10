Chano Charpentier: “hablé con el policía que me disparó y le dije que no le tengo ningún rencor”

El cantante Chano Charpentier habló en medio de su recuperación sobre su paso por terapia intensiva y contó el diálogo que tuvo con el oficial que lo atacó.

“Estoy mejor que nunca yo sé que parece extraño, pero estoy en una comunidad terapéutica con un tratamiento que incluye una internación que lo necesitaba de verdad porque si no hubiese pasado lo que pasó hubiese parado. Voy a tomar esta tocada de fondo como parte del aprendizaje más grande que tuve en mi vida para que sea la última la verdad“, comenzó explicando Chano en una entrevista brindada a Juana Viale.

“Durante la pandemia estuve solo en una casa gigante y consumía solo. Ya no podía soportar que haya gente y era muy triste porque la verdad es que está pasando muy mal. Días antes del accidente empecé a consumir alcohol y sustancias, y no me acuerdo de nada”, continuó el cantante.

Sobre su relación con el oficial que lo baleó (Facundo Amendolara) comentó: “Fue un cuadro dantesco lo que paso ese día. Pude hablar con el policía y le dije que yo no tengo ningún rencor y de hecho ojalá que no tenga ningún problema. Yo voy a decirle cuando declaré al juez que yo no tengo ningún rencor y no quiero que de esto se genere un debate acerca sobre el (accionar) de la policía. Quizás se le haya escapado el tiro”.

“Yo creo que Dios sabe por qué hace las cosas y a mí a mí ese balazo me sirvió, más allá de que haya perdido el riñón y haya perdido parte del páncreas y haya perdido el vaso… la bala entró y salió a tres milímetros de la columna por lo que podría haber no caminado nunca más”, declaró Chano Charpentier.