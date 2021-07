Cerró Café Bruni: el restaurante de Fabián “Zorrito” Von Quintiero

El músico Fabián “Zorrito” Von Quintiero comunicó a través de un mensaje publicado en redes sociales que cerró Bruni, su resto-café ubicado en Sucre y Castañera, en el barrio porteño de Belgrano.

Café Bruni

En su publicación, Fabián “Zorrito” Quintiero describió las razones que lo llevaron a tomar esta triste decisión: cerrar para siempre su café y restaurante. Emprendimiento que tenía desde el año 2008 en el Bajo Belgrano.

Sobre Fabián Quintiero

Fabian Quintiero, conocido popularmente como “zorrito” es un destacado músico del rock argentino. Además es arquitecto y cocinero profesional. Comenzó su carrera artística en el año 1985 y fue tecladista de Soda Stereo, Los Ratones Paranoicos, Charly Garcia, Andrés Calamaro, Celeste Carballo, entre otros.

Fabián “Zorrito” Quintiero

Sobre Café Bruni

Bruni es un café y restaurant de alta gama de cocina italiana de autor ubicado en Sucre 696, en el barrio de Belgrano (Buenos Aires). Desde el año 2008 ofrece a sus clientes sabores distinguidos y elegantes. La carta de vinos acompaña el estilo y nivel de sus platos.

Restaurante Bruni

El mensaje de Fabián Von Quintiero

“Adios Bruni! Ya te desarman! Sos historia! Adios a la vida de gastro pyme argentina y sus consecuencias. No es queja, es una descripción. Bienvenida una más libre de iva, ingresos brutos, art, seguros de vida, seguridad social, cuota sindical, retenciones, percepciones, comisiones de tarjetas de crédito, débito, mercado pago y aplicaciones de delivery, servicio de posnet, alquiler, Abl, luz, Gas, agua, cuenta de banco, impuesto al cheque, autónomos del presidente, sueldos, abonos de sistema facturación, abogados, contador y si te queda algo el 30 por ciento de ganancias.”, comenzó diciendo Fabián Quintiero en un mensaje de despedida.

Interior de Bruni

En su relato, señaló: “Todos comiendo del mismo plato. Un Excel Demencial. Adiós también a los gestores, inspectores y el código imposible. Adiós también al leonino contrato de alquiler que siempre se está acabando, a sus herederos propietarios, su ingratitud y su miserable soberbia. Adiós al robo hormiga de cada día de algunos y sus socios caranchos. ”.

Von Quintiero relató algunas circunstancias en las que llevó adelante su pyme y describió un escenario al que calificó como “tragicómico”. Y explicó el esfuerzo para sostener su restaurant. “Lo vine intentando desde abajo, con éxitos y golpes. Pero no es por la pandemia, es por la ‘pymedemia’. Te cansa posta!”.

“Zorrito” Quintiero con Andrés Calamaro en Bruni

“Son emociones mezcladas y una decisión personal culpa de Nadie, sin embargo tengo esa nostalgia de seguir, acá comiendo, la esquina me extrañará, siempre bebiendo, siento la tristeza de partir, ya estoy saliendo, yo también la extrañare, agradeciendo, solo me queda por decir, que me estoy yendo, a un lugar que me haga más feliz….vamos viendo!”, cerró su mensaje.