Cerrarán la embajada de Dinamarca en Argentina ¿Cuáles son los motivos?

El gobierno de Dinamarca anunció el cierre de su embajada en la Argentina, dicha decisión forma parte de una “reestructuración” de su servicio exterior, para priorizar delegaciones en otras naciones.

Jeppe Kofod, ministro de Relaciones Exteriores dio la información e indicó que las autoridades priorizan “la seguridad y protección del pueblo danés en un mundo donde la democracia, los derechos humanos y los valores se ven sometidos a una presión cada vez mayor”.

A su vez, cerrarán la embajada en Tanzania, el Consulado General en Chongqing (China), la misión comercial en Barcelona (España) y tomarán otras medidas de eficiencia en las áreas de energía, compras y propiedades.

¿Cuáles son los motivos?

“La reestructuración significa, entre otras cosas, que se reforzarán más nuestras misiones en la UE, la OTAN, la ONU, el Ártico, África, así como con respecto a nuestras iniciativas de exportación. En total, se fortalecerán 16 misiones y 9 departamentos en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Copenhague”, detalla el comunicado de prensa

Y agrega: “Lamentamos mucho el cierre de la embajada, ya hubo un cierre temporal entre el año 2002 y 2007 y esperamos que este también lo sea y no afecte un vínculo que viene desde 1841, bajo el gobierno de Don Juan Manuel de Rosas, a cargo de las Relaciones Exteriores de la Confederación argentina. La embajada danesa nos ha informado que es una decisión administrativa que tiene que ver con un reordenamiento de sus prioridades en el mundo y no con la situación particular de Argentina, producto de un análisis interno que lleva muchos años”.

Esta decisión surge en un momento que la coyuntura económica genera inquietudes en el mundo y lleva a varias compañías extranjeras a replantearse su futuro en el país.

Recientemente, un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad) determinó que la Argentina es la segunda nación con peor desempeño del mundo en materia de inversión extranjera directa.