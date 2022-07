Cepo a las importaciones: ¿Qué productos le faltarán a los comerciantes?

Continúa el cepo a las importaciones y los empresarios se encuentran en alerta. Comercios grandes y chicos comienzan a advertir la falta de productos y artículos. Hasta hoy las importaciones se encuentran paralizadas y los bancos no están girando los pagos.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su preocupación: “la extensión del requisito de financiamiento previo para gran parte de los bienes y servicios importados, significa para buena parte de las empresas una severísima restricción a sus posibilidades de importar“.

El 85% de las importaciones no son bienes finales, sino de insumos, capital y piezas accesorias aifrmó Matías Wilson. “La gente dice ‘a mí no me afecta’, pero te afecta en todo. Desde el café que tomás en la mañana, que es considerado un bien de lujo; el auto o taxi al que te subís, que es el 70% importado, aunque sea nacional; el tren que tomás, en el que gran parte de los repuestos son importados. Hasta la leche que tomás se procesa con una máquina que es importada” afirmó un empresario del rubro energético.

A su vez, en los negocios más chicos faltan artículos de cosmética, cubiertas para auto y de librería. Los kioscos no están recibiendo encendedores, pilas, tabacos o capsulas para el café, ya que son productos importados.

Además de los faltantes, se remarcan aumentos promedio del 12% con picos de hasta el 25%. Las papeleras cortaron la entrega de papel higiénico debido a una aparente escasez de celulosa, el insumo básico para producirlo.

Al parecer, la entrega de mercadería se halla condicionada a la aceptación de los aumentos justificados por las dificultades para importar, la cotización del dólar y la suba de costos operativos.

Así, los faltantes se convierten en un hecho y el panorama a futuro no parece ser muy alentador, a futuro, puede que todas las industrias se encuentren afectadas en igual medida.