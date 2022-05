Censo 2022 presencial: estos son los cuatro consejos para evitar engaños durante el operativo

Este miércoles 18 de mayo se llevará adelante el censo presencial 2022. Más de 600 mil censistas recorrerán los rincones de todo el país para llenar los formularios sobre las diversidades sociodemográficas que lo componen.

Si bien un 40% de la población accedió al Censo Digital, aun hay muchos que optarán porel tradicional cuestionario presencial que se realizará dentro de los hogares. Por esa razón es necesario tener en cuenta una serie de recomendaciones y medidas de seguridad para identificar la identidad del censista y evitar engaños.

“Será un operativo más rápido por la gran cantidad de personas que completaron el censo digital”, afirmó Marco Lavagna, director del Indec. Sin embargo, enfatizó en la importancia de conocer los mecanismos para identificar a los censistas habiltados ante posibles estafas o engaños, especialmente para quienes no hayan realizado el censo digital.

¿Cuáles son los 4 consejos para evitar engaños durante el Censo 2022?

1-Optar por el Censo Digital

Esta modalidad online tiene dos propósitos: agilizar el procesamiento de los datos y resguardar la seguridad de la población. Permite que no sea necesario ni obligatoria la entrevista con el censista dentro del domicilio.

Una vez completado es necesario conservar el comprobante para presentar al censista cuando llegue, a quien habrá que informarle además la cantidad de personas que viven en esa unidad y el sexo de cada una.

2-Identikit del censista

En caso de no realizar el censo digital es primordial saber cómo identificar a los censistas oficiales y evitar robos o engaños de posibles “falsos” censista.

Los censistas habilitados irán vestidos con un chaleco blanco con el logo del Censo y del Indec en azul en el frente. En la parte trasera deberá llevar inscripto el teléfono 0800-345-2022 a través del cual la ciudadanía puede corroborar la identidad del censista.

Otra manera de identificar la identidad es a través de la lectura del código QR que deberá mostrar en un tarjetón. Así, la persona podrá utilizar la cámara de su celular para escanear el código y verificar el nombre, apellido y documento de identidad.

3-No entregar información sensible

Otro aspecto importante es que en el Censo no se habilitan preguntas sobre información sensible o personal. Es importante no brindar ningún dato sobre ingresos, cuentas bancarias, claves fiscales o cualquier otra información que exceda el Censo, cuyas preguntas son de carácter general.

4-Horario del censo presencial

En la zonas urbanas se llevará adelante el miércoles 18 de mayo entre las 8 y las 18horas, por lo que ninguna persona podrá pasar antes o después de ese horario. A su vez, el Gobierno declaró ese día feriado nacional por l que no habrá actividades comerciales, culturales y deportivas y las personas deberán permanecer en sus casas.







Los comercios que lo deseen podrán abrir sus puertas a partir de las 20 horas.