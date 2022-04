Censo 2022: Es falso un posteo viralizado en las redes sociales

En los últimos días comenzó a circular un posteo a través de las redes sociales y también WhatsApp que señala que el Censo 2022 “no es anónimo” y requiere algunos datos personales de los censados.

En tal sentido, en el posteo en cuestión se afirma que “este es el primer censo argentino que incluye nombre, apellido y DNI de cada censado. Y después hay que hablar de vacunas, de patrimonio económico, de qué se trabaja, etc. Esto NO ES UN CENSO, los censos tienen datos anónimos. Es ilegal. No apoyes atropellos. El 18 de mayo no se le abre a nadie”, señala el posteo que comenzó a ser publicado en Facebook en el mes de febrero pero nuevamente se ha viralizado en las últimas horas.

Desde el INDEC, afirmaron que el posteo tiene afirmaciones falsas y engañosas. Es falso que se pide el nombre, apellido y documento de identidad de las personas censadas, sólo se pide el nombre de pila de las personas censadas.

Cuando el Censo se completa de forma digital, sí se requiere el DNI de una de las personas que lo complete, pero esto es para validar en la página web que se trata de un ser humano y no se asociará con los datos censales, sostuvieron. Por otro lado, para quienes completen el censo de forma presencial, no se requerirá el DNI, afirmaron desde el organismo nacional.

Marco Lavagna, titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), explicó que inicialmente, sí se había incorporado el documento de identidad de todos los censados, por considerar que se trataba de “una práctica recomendada por los organismos internacionales de estadística y aplicada en una gran cantidad de países, que será clave para la construcción de un Registro Estadístico de la Población”, pero finalmente se retrocedió en la decisión ante la falta de consenso sobre el tema.

El funcionario afirmó que en el cuestionario tampoco se pregunta cuál es el patrimonio de las personas censadas ni los metros cuadrados de las viviendas. Sí se pregunta, como se hizo en el censo anterior, el tipo de vivienda y las características de la misma -como el material de los pisos o de los techos-.

Respecto al trabajo, se pregunta por el tipo de actividad -como educación, salud, administración pública, comercio, industria, entre otros-, y si se trabaja en el servicio doméstico, o si se es empleado, empleador, entre otros, aunque de forma general.

Este año, por primera vez, los ciudadanos tendrán la posibilidad de optar entre realizar el censo de forma tradicional, es decir, la presencial y la digital.

Al elegir la segunda, la novedosa de esta edición, la persona censada ya no tendrá que responder las preguntas cuando llegue el funcionario autorizado a su casa, puesto que le deberá entregar un comprobante que emite el sistema cuando se concluye con la versión online.

Esta versión estará en funcionamiento hasta el hasta el miércoles 18 de mayo inclusive, fecha fijada para que el censista concurra al domicilio con el cuestionario físico a realizar las preguntas si la persona decidió no hacerlas digitalmente.

Paso a paso para completar el censo digital 2022