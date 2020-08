CENAT ¿Qué es, para qué sirve y cómo pagar?

Si estás pensando en realizar el formulario de Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito CENAT, esta información te será de mucha ayuda. Este requisito es indispensable en algunos casos, por ejemplo, a la hora de renovar la licencia de conducir o para hacer el registro como conductor nuevo. Para la realización de este proceso es importante cumplir con una serie de pasos que verás a continuación.

¿Qué es CENAT y para qué sirve?

El sistema nacional que emite las licencias de conducir requiere de una serie de requisitos para poder completar este proceso, entre ellos el llenado del formulario CENAT. Este documento sirve para el momento de la actualización de la licencia o para la tramitación de un registro nuevo.

Para continuar con este trámite es importante que la persona no posea deudas por infracciones de tránsito. Si cuenta con alguna multa no podrá realizar el trámite del certificado y por ende realizar todo el proceso para la licencia.

Este certificado acredita a la persona dentro del sistema nacional de tránsito y le da el aval como conductor verificado. Todos los entes correspondientes y autoridades suministran información valiosa en dicho documento para completar las demás diligencias.

¿Cuál es el formulario CENAT?

El formulario de Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito es una planilla que puedes llenar de forma online y que te servirá para la realización de diferentes tramites en el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito.

En este certificado aparecen todas las infracciones que puede haber cometido el conductor. De igual forma, para lograr la tramitación de licencias no debes tener multas pendientes al momento de la realización.

Una vez completes el formulario podrás recibir la boleta de pago del CENAT que deberás cancelar para terminar con el proceso.

El formulario CENAT lo debes llenar por completo en la página oficial de Seguridad Vial. Los datos que te solicitarán son muy sencillos, entre ellos la provincia, el centro de emisión de licencias que te corresponde. También, los datos personales como nombres y apellidos, sexo, DNI y correo electrónico.

¿Cómo pagar CENAT? ¿Qué tipos de pago acepta?

Luego de que recibas la boleta de pago cuentas con un tiempo determinado para realizar el abono. Esta boleta tiene fecha de vencimiento, así que debes cancelar ante de esta. En este recibo podrá apreciar los datos del conductor y si posee alguna multa o deuda pendiente.

Para pagar el CENAT tienes muchas alternativas, entre ellas efectivo, tarjetas de crédito, Home banking, por cajero automático, entre otros.

Efectivo

La boleta CENAT también la puedes pagar en efectivo directamente en una oficina del registro de licencia.

Pago mis cuentas

A través de la app o plataforma Pago mis cuentas puedes realizar fácilmente el pago de la boleta CENAT, en este caso, solo debes ingresar a la página y realizar el proceso para cancelar.

Home banking

De igual manera a través de la plataforma de Home banking también tendrás la opción para cancelar la boleta CENAT rápidamente y asociarla para que lo realices cada vez que sea necesario.

Tarjeta de crédito (Visa, MasterCard, American Express)

Tendrás la alternativa de cancelar por medio de las tarjetas de crédito que tengas asociada, por ejemplo Visa, Mastercard o American Express.

Cajero automático (Red Link o Banelco)

Por medio de Red Link y Banelco puedes cancelar por cajero automático la boleta CENAT. Solo debes seguir los pasos que te da el sistema en la opción “Pago de impuestos y servicios”.

Guía paso a paso para pagar el CENAT por provincia

Pagar la boleta del CENAT es muy sencillo, además tendrás muchas opciones para realizarlo, ya sea de forma online o en persona. Por ejemplo, también puedes solicitar turnos para realizar el proceso de manera presencial en las provincias de Salta, Mendoza, Córdoba, Entre ríos, Jujuy y CABA.

De igual forma, para completar el proceso es indispensable acudir a una de estas oficinas, aunque se debe llenar el formulario de forma online.

F.A.Q: Preguntas frecuentes acerca del CENAT

¿Cómo encuentro las CENAT infracciones?

Al momento de ingresar a la página de Seguridad Vial y colocar los datos en el formulario se va a generar la boleta de pago y allí saldrá reflejado sin poseer alguna infracción que debas cancelar. Es importante que no tengas multas pendientes para que puedas culminar con el proceso efectivamente, de lo contrario no podrás seguir hasta que no las canceles.

¿Dónde encuentro el certificado CENAT?

Luego de que completes todos los datos del formulario de forma online y realices el pago de la boleta, puedes obtener el certificado en la misma sede de emisión de licencia. Es importante que consideres que este certificado solo tendrá validez en la delegación donde lo solicitaste.

¿Dónde encuentro la libre deuda del CENAT?

Para tramitar la licencia de conducir también vas a requerir la libre deuda como requisito. En este caso, no debes realizar ninguna gestión aparte, al estar sin multa o deuda pendiente el sistema lo arrojará automáticamente. Esta opción la puedes conseguir en la página buenosaires.gob.ar. Lo que sí es importante es que te asegures de no contar con deudas antes de comenzar con el proceso

¿Cuál es el número de teléfono?

Para obtener cualquier información sobre reclamos, consultas o de más información sobre infracciones de tránsito puedes comunicarte a los siguientes números en provincial Buenos Aires

Conmutador: 0221-4270034

Departamento de Inhabilitados: interno 9411

Departamento de Antecedentes: internos 9413 / 9414

Dirección de Licencias: internos 9406 / 9407 / 9408

Infracciones:0800-222-0024

¿Dónde encuentro el cupón de pago CENAT?

El cupón de pago o boleta de pago te la dará el sistema luego de que completes el formulario CENAT en la web de Seguridad Vial. En este caso, solo debes imprimirla para cancelarla a través de los diferentes métodos de pago que tienes disponibles.