Caso Cecilia: Marcela Acuña hizo una fuerte confesión que la complica a ella y a su hijo César

Marcela Acuña, la mamá de César Sena, acusada de la desaparición y presunto asesinato de Cecilia Strzyzowski, le escribió una nueva carta a Emerenciano Sena, su marido.

Qué dice el texto

"Te quiero mucho, Emerenciano, te pido que tengas la valentía de siempre, la que enseñaste y que hoy me mantiene firme en mis convicciones y en el amor", dice el texto de la mujer.

Y continua detallando: "Me siento muy triste, pienso en César en todo lo que estará pasando y sufro mucho, pero dejo en manos de Dios y la Virgen que me lo cuiden hasta que pueda salir de aquí. Si salís antes no lo abandones, está muy solo y tengo miedo que atente contra su vida".

Marcela remarcó: "Solo quiero decirte que todos los días tómalo como una victoria contra la muerte, sonreí, rezá, soñá, movete, y alimentate, tu pastilla tomala con la comida, con la cena, no antes ni después".

En ese punto, la mujer se hizo responsable de parte del crimen: "Salió todo mal y mucha gente inocente está presa, empezando por vos. Esa carga también me mata por encubrir a mi hijo. Si a César le pasa algo, yo me voy con él".

