Cayó un helicóptero en una cancha de tenis en Buenos Aires: Hay tres heridos

Un helicóptero se precipitó este jueves sobre las canchas de tenis del Parque Manuel Belgrano (ex KDT) en una emergencia que dejó a los tres ocupantes heridos. Las autoridades informaron que aunque sufrieron lesiones, todos están fuera de peligro.

Detalles del incidente en Buenos Aires

Fuentes policiales confirmaron que se trata de dos hombres y una mujer, quienes se encuentran “fuera de la aeronave, conscientes y con vida”. Los heridos están siendo asistidos por personal de Bomberos y del SAME, quienes llegaron rápidamente al lugar para brindar asistencia médica.

Según los voceros en la escena del hecho, el helicóptero se precipitó “a raíz de un desperfecto técnico” mientras sobrevolaba el área, específicamente en Avenida Salguero al 3700, en la zona de canchas de tenis del ex circuito KDT.

Los ocupantes fueron trasladados con celeridad al Hospital Fernández para una evaluación más detallada de sus lesiones. “Los ocupantes salieron de la aeronave por sus propios medios y la situación se encontraba controlada”, señalaron fuentes consultadas por la agencia NA.

La aeronave, que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia, quedó volcada lateralmente en una de las canchas, lo que provocó daños materiales en el lugar, aunque afortunadamente no se registraron víctimas adicionales entre los presentes.