En una Provincia los que no estén vacunados deberán pagar su tratamiento

Según el decreto 3095, en Catamarca, las personas que sean diagnosticadas con coronavirus y necesiten internación pero no cuenten con el esquema completo de vacunación, deberán pagar los gastos por los cuidados que reciban.

En la normativa especifican que las personas no vacunadas “quedan exceptuadas de los beneficios del régimen ‘Prestaciones Médicas – Especial Covid-19’, creado durante la primera etapa de la pandemia”.

Manuela Ávila, ministra de Salud de Catamarca, expresó su preocupación respecto al 10% de la población que aún no recibió ninguna dosis de la vacuna contra el coronavirus.

“En la provincia estamos en un 89% de personas vacunadas con el esquema completo; sin embargo, no me preocupan los vacunados, me preocupa un 10% de a población que no ha recibido ninguna dosis”, señaló la ministra.

A su vez, aclaran que quienes no se vacunaron por prescripción médica y pueden corroborarlo, sí podrán acceder a los beneficios estatales.

Con esta medida, Catamarca se convierte en la primera provincia en diferenciar entre quienes se vacunaron y quienes no lo hicieron.

La misma provincia fue la última en haber registrado casos positivos de Covid-19 y donde habían innovado cerrando fronteras, creando un hospital para atención exclusiva de casos de coronavirus (Carlos Malbrán) y en implementar barbijo y repartirlos en la calle para quienes no tuvieran.