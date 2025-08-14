banner ad

Castelli se viste de fiesta: Fer Palacio cerrará la fiesta del 160º aniversario

Francisco Díaz
fer palacio

La ciudad de Castelli se prepara para una celebración inolvidable en el marco de su 160º aniversario. El domingo 31 de agosto, el reconocido DJ Fer Palacio cerrará el mes de festejos con un show gratuito que promete hacer vibrar a toda la comunidad.

Fer Palacio es uno de los artistas más destacados de la escena musical argentina, conocido por su estilo único que fusiona cumbia, reggaetón y electrónica.

Se acerca el 160º Aniversario de Castelli: un mes repleto de celebraciones para toda la comunidad
Con una carrera que despegó durante la pandemia, ha logrado conquistar a miles de seguidores con sus enérgicos sets y su carisma en el escenario. Ha sido el DJ más buscado de las previas en cuarentena y ha tocado para figuras como Lionel Messi y Luis Suárez.

El evento se llevará a cabo en la histórica Estancia La California, un lugar emblemático de la ciudad que se ha convertido en el epicentro de las celebraciones.

La entrada será libre y gratuita, y se espera que miles de vecinos se reúnan para disfrutar de una noche llena de música y alegría

El Municipio de Castelli recuperó La California Argentina, el ícono más importante de su historia
