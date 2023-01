Castelli: Realizan con éxito otra compleja cirugía y el Hospital se posiciona a la vanguardia en Salud

Nuevamente en el Hospital Municipal de la ciudad bonaerense de Castelli, “Dr, Ramón Carrillo”, se llevó a cabo una nueva cirugía de alta complejidad, que antes requería del traslado del paciente a centros de Salud del Gran Buenos Aires.

Profesionales de la salud del nombrado hospital llevaron adelante una operación de más de cuatro horas de trabajo. El paciente había sufrido fracturas múltiples del tercio medio facial.

Según trascendió la intervención quirúrgica tiene un valor estipulado de $2.000.000, los cuales fueron absorbidos íntegramente por el gobierno municipal que conduce Francisco Echarren, sin representarle costo alguno para el paciente y/o sus familiares.

El paciente presentó fracturas que afectaban la pared externa de la órbita, piso y reborde orbitario, hueso malar y arco cigomático. Las mismas fueron estabilizadas con placas y tornillos de titanio (material de osteosíntesis) y el piso de la órbita fue reconstruido con una malla de polipropileno.

De la cirugía participaron el Dr. Juan Diaz Bardales, la Anestesista Dra. Ayelén Miranda, el Odontólogo y Cirujano Maxilofacial Nicolas Tissone y el Dr Héctor Calastra.

Sin dudas, el Municipio de Castelli ha efectuado una fuerte apuesta al sistema público de salud generando un hospital modelo en la región que está ala altura de las necesidades los vecinos de esa ciudad y localidades aledañas que lo tienen como referencia para sus derivaciones.

En ese sentido, el intendente Francisco Echarren destacó la labor de los cirujanos mediante un posteo en su cuenta de Facebook, desde donde señaló que “Dar este tipo de noticias no solo me emociona y me llena de orgullo, sino que también me hace pensar en todo lo que hemos logrado y cómo transformamos nuestra ciudad”.

Francisco Echarren

El jefe comunal castellense destacó que es “histórica la inversión en materia de salud que hemos realizado”, y enumeró que el nosocomio cuenta con ­“quirófano nuevo, refacción de habitaciones, construcción de la terapia intensiva, adquisición de tomógrafo y equipamiento de última tecnología”.

Además, re­cordó que se está construyendo un nuevo hospital para los vecinos del paraje Pueblo Nuevo, el cuál desde hace pocos días se halla comunicado con la ciudad cabecera del distrito por un camino de cinco kilómetros de extensión totalmente asfaltado.

El Hospital que se construye en "Pueblo Nuevo" contará con seis consultorios, de los cuales cuatro serán de atención general, uno odontológico y uno ginecológico, enfermería, ecografía, SUM, baños, salas de espera y espacios verdes.

Hospital que se construye en "Pueblo Nuevo"