Castelli: Familiares y amigos de un joven asesinado marcharán por justicia

Mañana, viernes 15 de septiembre a las 14:00 horas, familiares y amigos de Nicolás Martínez, el joven trágicamente asesinado el pasado martes en la ciudad de Castelli, se unirán en una marcha para exigir justicia en su nombre.

La madre de Nicolás ha utilizado las redes sociales para convocar a la comunidad a unirse a esta causa en busca de la verdad y la justicia.

La marcha se iniciará en la plaza principal de Castelli y tiene como objetivo denunciar la libertad de un presunto asesino y garantizar que se haga justicia en el caso.

En sus conmovedoras palabras, la madre expresó: "Mi hijo fue asesinado y su asesino sigue en libertad. Le pido a mi pueblo que luchemos para que no haya otro Nico y que el crimen no quede impune. Marchemos y exijamos justicia para que lo vuelvan a detener, se esclarezca y les den cadena perpetua. Son asesinos a sangre fría, no los queremos libres. Sé que mi gente no me va a dejar sola. Ya no tengo vida, morí un poco con mi hijo, pero quiero que descanse en paz y para eso necesito justicia."

Este trágico incidente de violencia ocurrió el pasado martes en Castelli y culminó con la trágica pérdida de Nicolás Martínez, de 32 años, y dejó a otra persona herida de gravedad. A pesar de los esfuerzos médicos, Nicolás no pudo sobrevivir.

La marcha popular se espera que sirva para que se haga justicia en memoria de Nicolás.