Castelli: Suspendieron la apertura de bares y restaurantes

Tras anunciarse que desde este viernes los bares y restaurantes de Castelli reabrirían nuevamente sus puertas para recibir a los clientes en los locales, la medida quedó sin efecto por un período de 15 días.

Recordamos que en la víspera, integrantes de la Cámara de Comercio y representantes del sector gastronómico de Castelli se habían reunido con el Jefe de Gabinete Sebastián Echarren y el Secretario de Salud Mariano Akino, para terminar de delinear la flexibilización de la apertura de bares y restaurantes en esa ciudad bonaerense, con la continuidad de la prohibición de espectáculos musicales o de cualquier tipo y modalidad canto bar.

Allí, los comerciantes presentaron un protocolo sanitario que vienen trabajando desde hace algunas semanas y que ya estaba en estudio por parte del Comité de Crisis local.

De esta forma, se había determinado que a partir de este viernes, los bares y restaurantes tenían la posibilidad de abrir sus puertas a la atención al público de lunes a domingo hasta las 00hs. Tanto en la modalidad para consumo en el local como take away (comida/bebida para llevar). Por otro lado, no estarán permitidos los espectáculos musicales o modalidad canto bar.

En la mañana de hoy el propio Intendente Francisco Echarren anunció que la reapertura se pospone por un lapso de tiempo de quince días.

Expresó el jefe comunal en sus redes sociales: "Quiero comunicar que queda suspendida la apertura de Bares y Restaurantes por 15 días.

Ante un pedido de comerciantes por la situación económica de tres meses sin abrir habíamos resuelto la apertura con un protocolo estricto.

Vamos a ayudar económicamente a los comercios mas golpeados por la pandemia y no vamos a abrir.

Queda el ultimo esfuerzo, estemos unidos."