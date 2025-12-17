Castelli avanza contra los ruidos molestos de motos con escapes libres

La problemática de los ruidos molestos provocados por motocicletas con caños de escape libres y/o modificados, especialmente en horarios inapropiados que impiden el descanso de los vecinos y afectan de manera directa a niños y adultos mayores, viene siendo una creciente preocupación de las autoridades municipales del distrito bonaerense de Castelli.

En ese marco, el intendente Francisco Echarren envió al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza destinado a controlar y sancionar la circulación de motocicletas con escapes libres o adulterados.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la jornada de ayer, y contempla medidas más severas para combatir conductas consideradas altamente nocivas para la salubridad pública y la seguridad vial.

Entre los puntos más relevantes, el inciso 4 del proyecto, referido a medidas especiales, faculta al Juzgado de Faltas de Castelli a disponer allanamientos, secuestros y/o decomisos de motocicletas, vehículos o similares, incluso en los domicilios de los infractores, cuando se trate de hechos vinculados a ruidos excesivos, maniobras peligrosas o excesos de velocidad.

“Todos los concejales aprobaron poder secuestrar motos en los domicilios de los infractores. Por ruidos excesivos, maniobras peligrosas y excesos en la velocidad. Queremos un Castelli tranquilo”, expresó el jefe comunal.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que el objetivo de la norma es garantizar el derecho al descanso, mejorar la convivencia ciudadana y reforzar la seguridad vial, dando respuesta a una demanda sostenida de los vecinos.