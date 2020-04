Días pasados tomó estado público que el diputado provincial bonaerense de Juntos por el Cambio, Luciano Bugallo, había presentado una "denuncia contra el municipio de Castelli y su intendente", Francisco Echarren, por la aplicación de un "impuesto encubierto" (tal la definición del legislador) a los productores rurales del partido, creado para contribuir contra la pandemia del coronavirus.

Consultado por INFOZONA el Dr Aldo Del Monte, Secretario Legal del Municipio de Castelli, refirió que " no existe ninguna denuncia en la justicia contra el Intendente de Castelli"

Agregó que "en los últimos días, sectores de la Sociedad Rural de Castelli y Concejales de Juntos por el Cambio se opusieron a la creación de un fondo de emergencia sanitaria que incluye una contribución especial al sector rural para equipar el sistema de salud ante la amenaza del coronavirus".

"De hecho los concejales faltaron a la sesión donde se trató y se aprobó dicha tasa", señaló el letrado,

En relación a la presentación que hizo el diputado en la Comisión Federal de Impuestos (CFI) donde se solicitó suspender la vigencia del decreto 377/2020 firmado por Echarren , que impone una contribución extraordinaria "por única vez", Del Monte sostuvo que se equivocó.

Cabe señalar que la Comisión Federal de Impuestos (CFI) es un órgano administrativo sin formar parte de la justicia.

"La Comision Federal de Impuestos no debiera tener competencia para resolver el reclamo, ya que los municipios de la provincia no están adheridos al convenio multilateral con esta comisión", afirmó el abogado, quien además refirió que "el diputado, al no estar alcanzado por la contribución no esta legitimado para presentar ningún reclamo. La ley es muy clara en este sentido"

Por su parte, el Jefe Comunal Francisco Echarren subrayó que "Todo fue una burda operación de prensa de políticos que en el peor momento, hacen estas cosas. Nosotros respetamos los procesos legales propios de una emergencia. De hecho la semana próxima se realizará la Asamblea de Mayores Contribuyentes para culminar las exigencias legales y constitucionales.

Echarren destacó que "el campo nos apoya enormemente en esta decisión, los que se oponen son algunos integrantes de la Sociedad Rural y Concejales de la oposición, y la mayoría son militantes políticos o familiares.

El Dr. Del Monte reiteró que no existe ninguna denuncia en la Justicia, que es el ámbito donde debería efectuarse, ni en contra del Municipio ni de su Intendente, de parte del nombrado legislador, ni de ninguna otra persona, enfatizando que todo se trató de una oscura campaña de quienes de manera sostenida y permanente se oponen por mezquinos intereses personales a un fin tan altruista como es dotar de mayor complejidad al sistema de salud del distrito ante la emergencia por la pandemia del Covid 19.-

.