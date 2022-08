Jorge Lanata habló tras el pedido del fiscal Luciani contra Cristina Kirchner y reveló algo que beneficia mucho a la vicepresidenta

Este lunes, el fiscal Diego Luciani solicitó que Cristina Kirchner, una de las imputadas por el juicio de vialidad, sea condenada a 12 años de prisión al considerarla autora penalmente responsables de los delitos de los delitos de asociación ilícita en calidad de jefa. En este contexto, Jorge Lanata habló tema.

El fiscal Diego Luciani hizo un alegato demoledor contra la vicepresidenta.

La revelación inesperada de Jorge Lanata que beneficia a Cristina: “Me da miedo”

“Los K quieren pelear el juicio en la calle”, arrancó el conductor en diálogo con el canal TN. Y posteriormente agregó más definiciones sobre el caso del Grupo Austral.

“No tengamos miedo porque sino este país no se va a poder construir nunca. A mí mismo me da miedo. No podemos tener miedo, nosotros somos la sociedad civil, no tenemos que tener miedo de lo que pase porque sino no vamos a hacer nada”, dijo Jorge Lanata.

Y confesó: “Tengo 61 años, estoy harto de tener miedo. Vivimos con miedo en la Argentina, tenemos razón de lo que está pasando, no es una discusión ideológica”.