Caso Gianola: La jueza dictó la falta de mérito para el actor

Este viernes, la jueza de instrucción Ángeles Mariana Gómez Maiorano dictó la falta de mérito de Fabián Gianola en la causa en su contra por abuso sexual y abuso sexual agravado a partir de las denuncias que recibió en 2019 de la locutora Viviana Aguirre y la actriz Fernánda Meneses.

La insuficiencia de la pruebas declara falta de mérito a Gianola, por la jueza Gómez Maiorano.

La magistrada repasó punto por punto los hechos presuntamente ocurridos y expreso: “De un minucioso y detenido análisis de las constancias que se han producido e incorporado en autos a lo largo de la presente instrucción, se advierte que el entramado fáctico recabado a la fecha, no resulta susceptible de determinar –con el grado de probabilidad exigido por esta instancia procesal- la materialidad de los eventos en estudio”.

Sin embargo, también afirmó que sería “prematuro adoptar un temperamento que desvincule de manera definitiva de estas actuaciones al imputado” por lo que “previo a disponer cualquier tipo de resolución de carácter concluyente que pudiera poner fin a la sujeción de éste al proceso, estimo imprescindible ampliar las diligencias realizadas”.

La jueza solicitó la realización de pericias idóneas con el objetivo de “perfeccionar el cuadro probatorio”, a la UFEM ( Unidad Fiscal de Delitos de Violencia Contra las Mujeres). La fiscal de la unidad, Mariela Labozzetta, había pedido el procesamiento del actor, lo que fue rechazado por la magistrada, después del descargo de los abogados de la defensa, Federico Schumacher y Diego Onorati.

La locutora Viviana Aguirre y Fernánda Meneses denunciaron a Gianola en 2019, por siete presuntos hechos de abuso sexual.

Según Gómez Maiorano, a pesar de la reunión de diversas declaraciones “no fue factible respaldar las acusaciones”. Incluso habiendo reconocido que “si bien sucesos de ésta índole suelen ocurrir en la esfera de intimidad de las partes, al menos cuatro de los hechos a cuyo análisis corresponde abocarse habrían tenido lugar ante testigos presenciales”

También se refiere a las contradicciones en algunos testimonios como el de Meneses quien aifrmó que se trató durante ocho meses con la licenciada Andrea Latiere. Esta última dijo que no la conoció como paciente, sino espontáneamente en una fiesta.

¿Qué dijeron los abogados de las denunciantes ante la medida?

Por su lado, el abogado de Viviana Aguirre, Gustavo D’Elía expresó su disconformidad con la decisión de la jueza y le dijo a Teleshow que apelarán la resolución. “Este fue el regalo de Navidad que la jueza le hizo a Gianola. Hay pruebas de un abuso y lo premia por ser famoso. Estamos muy enojados. La jueza cree que falta. Cuando haya más chicas abusadas vamos a decir: ‘¿Quién tiene la culpa. el violador o la doctora que los deja en libertad?’”, consideró D’Elía, expresó el abogado.

Su colega, Alejandro Cipolla, abogado de Meneses, coincidió con él, y expresó: “Claramente vamos apelar. Entiendo que es una vergüenza el fallo de la doctora. Creo que siempre apoyó a Gianola, desde el momento que le concedió la eximición de prisión en contra de la misma ley que prohíbe otorgar este beneficio en personas imputadas en delitos que la pena máxima supere los 8 años”.

La palabra de las denunciantes:

El viernes 17 Gianola no se presentó a prestar declaración indagatoria por sugerencia de la defensa, sin embargo, sí se conectó por zoom. Le expresó a la jueza que se presentaría una vez haya reunidas más pruebas.

En la causa están unificadas las denuncias de Aguirre y Nemeses por los siete presuntos hechos, cuatro de los cuales habrían ocurrido en el ámbito laboral. “Estábamos en el aire. Mi compañero que se encarga de las redes sociales sacaba fotos del lugar y el señor (Gianola) me toca el hombro y me agarra, me mete la mano en la cola y me aprieta el cachete. Yo estaba sentada al lado de él. Me puse toda colorada. En ese momento estábamos todos, hasta el operador. Se me quedó mirando, me sobresalté por la situación. Cuando lo miro, se ríe. Y siguió conduciendo el programa lo más bien”. dijo Aguirre a Teleshow en 2019.

“Me beso a la fuerza y me tocó las partes íntimas”, declaró Viviana Aguirre.

Por su lado, Nemeses manifestó las dificultades para dar cuenta de los hechos de violencia y abuso sexual “muchas personas no estamos preparadas emocionalmente y racionalmente para darnos cuenta de que ese hecho doloroso, y no querido, del que fui víctima en reiteradas oportunidades y bajo distintas modalidades, se trata de un delito donde el denunciado ejercía su poder y aprovechándose de ese rol llevaba adelante su conducta delictiva”.

Fernanda Meneses había mantenido una relación de amistad de 20 años con Gianola.

La palabra de Gianola:

“Es la primera vez en la historia policial argentina que todas, las dos familias de las dos denunciantes, se comunicaron conmigo para expresarme su apoyo y darme pruebas. Esto no creo que haya ocurrido nunca, nunca. Las dos familias se comunicaron conmigo y me acercaron pruebas de las denunciantes. Pruebas que vamos a usar y que son determinantes”, dijo el actor. Y agregó:

“Por otro lado, me dijeron si quería pedir perdón. Y yo creo que cuando alguien no hace nada no debe pedir perdón. Humildemente: creo que no debo pedir perdón por algo que no hice. Sé que esto se va a resolver pronto y que se va a saber muy pronto la verdad”, cerrando su descargo.