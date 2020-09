Caso Facundo: Su madre desmintió que el cuerpo hallado sea del joven desaparecido

A pocos minutos de que comenzara a circular una supuesta información en torno a los resultados del ADN de los restos hallados en la zona del estuario de Bahía Blanca, la madre de Facundo Astudillo Castro confirmó que “hasta el miércoles no está el ADN”.

Por su cuenta personal de Twitter, Cristina Castro salió a desmentir los trascendidos de ultima hora con un mensaje contundente: “Hasta el día miércoles no está el ADN, me lo confirmo la jueza Marron recién no se de dónde sacaron esa noticia así mismo el servicio de antropología forense me acaba de llamar”.

Las versiones cruzadas, se habrían filtrado desde el equipo de Equipo Argentino de Antropología Forense, responsable del estudio.

En tanto, el abogado de la querella aseguró que no existe ninguna comunicación oficial al respecto y que no se comunicó nada a la familia, la primera que debería enterarse, pese a los trascendidos.

De igual manera, también salió a expresarse el Juzgado N°2 bahiense. “A partir de la difusión difundida en el día de la fecha, se informa que este juzgado aún no cuenta con resultados oficiales de la pericia genética practicada sobre los restos”.

Hasta el momento, lo único que se sabe es que se trata de un cuerpo de un hombre joven de aproximadamente 20 años y que fue hallado en avanzado estado de descomposición semienterrado en un arroyo.

El cadáver fue encontrado un par de kilómetros de una vía del ferrocarril en desuso que había sido el foco de varias búsquedas, ya que para el fiscal -además de la hipótesis de desaparición forzada a manos de la Policía Bonaerense, hay otra posibilidad, y es que el joven pudo haber sufrido un accidente.

Sin embargo, las fuerzas de seguridad federales que participaron de la búsqueda no habían rastrillado el lugar por la dificultad para acceder al terreno (una zona de cangrejales y canales de agua de mar y barro) y quienes lo encontraron fueron tres personas mientras pescaban en la zona.

El cadáver fue trasladado a Buenos Aires un día después del hallazgo, el 16 de agosto. Y nueve días más tarde se hizo la autopsia. Extrajeron material genético de los huesos y lo enviaron al laboratorio de Genética Forense que el EAAF tiene en Córdoba.