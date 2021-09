Casamiento de Abel Pintos: el cantante se casó con Mora Calabrese y así fue la boda

Abel Pintos y Mora Calabrese se casaron este jueves en la Iglesia de Cañuelas en una ceremonia religiosa.

Se trató de una ceremonia reservada que tuvo lugar a las 11 en la Iglesia Nuestra señora del Carmen. Los casó el padre Marcos, de Alta Gracia; y quien es a su vez, amigo de Abel desde hace varios años.

Abel Pintos se casó con Mora Calabrese

Hace poco más de dos meses Cabrera se habría comunicado con su par de Cañuelas, Ramón Costilla para solicitar el préstamo del templo. Además, el sacerdote cordobés trajo un “pase” firmado por las autoridades de la diócesis, por lo que la boda se asentó en el libro parroquial de Cañuelas.

A su vez, el padre Marcos, quien los conoce de toda la vida, les dejó un bello mensaje. Seguí leyendo esta nota y conocé cuál fue, así como el resto de los detalles de la boda.

Casamiento de Abel Pintos y Mora Calabrese

Como se mencionó, el responsable de oficiar el sacramento fue el padre Marcos Cabrera, párroco de Alta Gracia; y a quien eligieron por ser amigo cercano de Abel desde hace más de 10 años. Al respecto, Ramón dijo:

“Cuando hablé con el padre Marcos me pidió las reservas del caso porque al ser personas tan populares y mediáticas, querían una ceremonia íntima. Me pareció excelente porque un acontecimiento de esta naturaleza se debe experimentar y vivir en la intimidad. No debe ser un espectáculo. Tener la Iglesia llena de cámaras le quitaría esa intimidad que la pareja necesita para vivir el momento”.

Casamiento de Abel Pintos

Aunado a ello, esta ceremonia se iba a celebrar al principio en la mañana del viernes, pero como el padre Marcos celebra ese día las fiestas patronales de su comunidad, tuvieron que adelantarla.

Al finalizar la ceremonia nupcial, los novios se dirigieron a la estancia Villa María, lugar donde transcurrirá la fiesta con un centenar de invitados.

El mensaje del padre Marcos

El padre Marcos, les dejo un bello mensaje en su boda a Abel Pintos y Mora Calabrese. En dicho mensaje, les habló de ser sal y ser luz, del compromiso para siempre.

Bajo ese contexto, les dijo que cuando Abel pierda el sabor, Mora sea la sal que lo suscita; y que cuando ella pierda luminosidad, sea él la luz que les ayude a encontrar sentido al camino compartido. Al respecto, el padre Ramón, destacó:

“Me pareció una experiencia muy agradable y si bien no me encargué de la ceremonia, me quedé allí para colaborar y garantizar que se respetara la privacidad. Al final los saludé, les deseé de corazón que sean felices. Los dos me parecieron muy amables y sencillos”.

Además, el sacerdote de Cañuelas no pidió ninguna donación y sobre ello explicó: “No soy de pedir y ni siquiera hablé del tema con el otro sacerdote. Que nadie piense que hacemos esto por un interés material o económico. Hoy todo significa un gasto y todo cuesta pero no es lo que nos mueve en este servicio”.

Con información de info Cañuelas