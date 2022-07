¿Casados con Hijos tiene una nueva María Elena?

Uno de los caballitos de batalla de Telefe genera desde hace años, importantes números de rating y vuelve al teatro. Sin embargo, muchos se llevaron la desilusión ante la ausencia de uno de sus personajes más icónicos: María Elena Fuseneco. Una falta de acuerdo y diferentes posturas llevaron a Erica Rivas a desistir del proyecto. ¿Quién la reemplazará?

Ni un largometraje, ni capítulos estreno, la mítica familia Argento iba a regresar luego de 15 años nada más y nada menos que al teatro. Desafortunadamente, la pandemia puso pausa al proyecto: la producción de Gustavo Yankelevich tuvo que devolver poco más de 76.000 tickets.

Parecía que la obra no llegaría al Gran Rex, pero finalmente se remontó y está prevista para el año que viene, aunque hubo quien se quedó atrás: Erica Rivas no regresó. La actriz nunca estuvo de acuerdo con el guion de la obra.

“Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles, es feo. Creo que no se debe mandar nunca un e-mail privado”, confesó Rivas en una entrevista hace meses atrás.

El conflicto llevó a Francella y a Peña a respaldar la producción contradiciendo a la propia Erica Rivas. Así fue que recientemente, Marcelo De Bellis, quien interpreta al esposo de María Elena Fuseneco, Dardo, habló la posibilidad de reemplazar al personaje de su pareja

“No te lo puedo decir, puede aparecer la suegra, otra mujer, la hermana, no sabemos. Bueno yo sí lo sé pero no lo puedo contar, porque además el misterio se acaba el día del estreno. Hay muchas posibilidades atractivas. Dardo no va a estar solo, y hasta ahí puedo contarte”, afirmó el actor.