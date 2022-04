“Casado con hijos” ya tiene fecha de estreno en el teatro ¿Cuándo?

Luego de tanta espera, confirmaron que “Casados con hijos” tiene fecha de estreno. Desde Telefe publicaron una foto del reencuentro entre los protagonistas, Guillermo Francella, Florencia Peña, Marcelo De Bellis, Luisana Lopilato y Darío Lopilato.

El reencuentro de los protagonistas de Casados con hijos y Michael Bublé

La foto fue tomada nada más y nada menos que por el cantante canadiense y esposo de Luisana, Michael Bublé, quién se encuentra en Argentina acompañando a su familia.

Casado con Hijos en el teatro Gran Rex

Después de postergar las presentaciones debido a la pandemia de coronavirus, la famosa novela familiar volverá con una versión teatral para el 2023 en el Gran Rex.

Lamentablemente habrá una gran falta ya que Érica Rivas, quien interpretaba a María Elena Fuseneco, no será parte del elenco tras algunos desacuerdos con la producción.

¿Qué pasó con María Elena?

“Yo no me bajé, me bajaron. Yo no decidí, decidieron ellos. Amo a María Elena y la amé siempre. Ese personaje siempre será algo de lo que estuve orgullosísima, pero bueno, pasaron 15 años, las cosas cambiaron, hay que pensarlo de otra manera, hay que ver de qué nos reímos ahora y todo lo que ya dije. Lo volvería a hacer igual, no tengo ninguna duda: volvería a decir lo mismo”, había develado Rivas meses atrás.

Captura de la novela Casados con hijos

Además, según su testimonio, a ella no la convocaron para firmar contrato como al resto de sus compañeros. En su momento la actriz había querido revisar el guion con anterioridad y ahí habrían comenzado sus diferencias con la producción.

A mediados del 2020, se filtró un mail que ella le había mandado a los autores haciendo correcciones y comentarios sobre los chistes. “Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo. No me lo esperaba. Me echaron porque era un dolor de huevos, porque soy un grano en el orto”, señaló la actriz.