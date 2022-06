Emotiva carta de la hermana del camionero asesinado en un piquete

Fernanda Jara, la hermana de Guillermo, el camionero de 45 años que fue asesinado a pedradas tras intentar eludir un piquete; redactó una emotiva carta que publicó en sus redes sociales:

“Necesito escribir, mientras viajamos para encontrarte y ver qué te paso. Ya no estás. Vamos a encontrarnos con lo que nos queda de vos”, escribió en su cuenta.

“Mientras viajamos ya van más de dos horas arriba del auto, todo se me viene a la cabeza. Desde chiquito sabías que ibas a ser camionero, era tu lugar en el mundo esos bichos de fierro gigantes (para mí) creo que manejabas camiones antes de venir a este mundo. Y es muy doloroso pensar que estuvo la intención de lastimarte, no se si de matarte, pero si de hacerte daño”.

Fernanda apuntó directamente a los agresores: “Y yo creo que vos sólo tenias ganas de seguir camino, y no sabemos exactamente qué pasó y entiendo de injusticias y de reclamos pero hoy en ese piquete algunos decidieron que valía más el piquete que tu vida“.

“Me duele el alma. No entiendo. Hace unos días le decía a una amiga que elegía disfrutar, porque la vida se puede dar vuelta en un segundo y acá estoy con el corazón en la mano llorando y escribiendo para poder seguir, para que la ruta sea más corta, para que se me vaya el enojo, para que duela un poco menos o simplemente descargar todo lo que hay”.

Por último, finalizó: “Seguimos en la ruta y parece que los kilómetros se extienden y nos alejan de él. Y aunque es metafórico, es muy real, cuando lleguemos no vas a estar“, y agregó “Donde quieras que estés te amo hermano”.

“No entiendo el grado de cobardía de los agresores“

Por su parte Miguel, otro de los hermanos de Guillermo, luego de participar de la inhumación de los restos del transportista habló con los medios de comunicación y afirmó que no entiende el grado de cobardía de los agresores.

“Fuimos al lugar pensando que fue un accidente, pero yo sospechaba y estaba seguro que no había sido así porque él era un ‘caballero del camino’, un señor manejando. Fuimos a Daireaux con mi hermana y mi cuñado. Mi mamá me dijo que fuera a averiguar porque ‘Guillermo no tuvo un accidente; algo le hicieron’. Llegamos y, la verdad, hubiera preferido que fuera un accidente. Fue un acto muy cobarde; no puedo entender cómo pudieron actuar así. No sé cómo pueden mirar a la cara a sus hijos estos energúmenos que mataron a sangre fría”, expresó.

Miguel sostuvo que no tiene dudas que la piedra que le arrojaron e impactó en su cara fue la causante de su muerte “fue el golpe de gracia”, afirmó.