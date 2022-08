Fuerte cruce entre Carrió y Dirigentes de Juntos por el Cambio

La Ex Diputada Elisa Carrió criticó duramente a Dirigentes de Juntos por el Cambio por hacer “negocios con el Massismo”.



La líder de la Coalición Cívica se defendió luego de que varios Referentes de Juntos por el Cambio la cruzaran y dijo que “muchas veces calle en pos de la unidad pero Ellos saben que digo la verdad.”



Carrió hizo una serie de críticas a distintos funcionarios de Juntos por el Cambio que tenían como segundos cargos a integrantes del Frente Renovador.



La Presidenta del PRO, Patricia Bullrich, fue la primera en criticarla y sostuvo a través de twitter que “Carrió esta brindando un espectáculo degradante.”



La Ex Ministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri también respaldó a los referentes de las palabras de Lilita y dijo que “habló de los demás Dirigentes para defender posiciones de poder de su fuerza, no es aceptable”.



El jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodriguez Larreta, también opinó respecto a las palabras de Carrió y expresó que tiene “un profundo respeto por Lilita, una de las fundadoras del espacio junto a Mauricio pero este no es el camino.”